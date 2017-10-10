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    Модрич: «Хорватия пока не добилась своей главной цели»

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что после победного матча со сборной Украины (2:0) его команда все еще не добралась до главной своей цели – поездке на чемпионат мира-2018 в России.

    «Нам нужно было в этой игре проявить свой характер. Мы играли спокойно и не паниковали. После перерыва мы смогли реализовать свои шансы, после чего Украина была уже не опасна. Мы все счастливы, но пока не добились своей главной цели.

    Мы боялись, что в Киеве закончится наш путь на чемпионат мира. Но каждый футболист всегда будет бороться за Хорватию так же, как и в этом матче», – приводит слова Модрича Sportske Novosti.

    Хорватия заняла второе место в своей отборочной группе чемпионата мира-2018, уступив Исландии первую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 11:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 17:48

      Молодец Лука, очень хоршие слова , очень хорошая игра. Нам бы так .

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 13:55

      Добьются.

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