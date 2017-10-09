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    Азмун: «С поддержкой болельщиков смогу вернуться на прежний уровень»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун отреагировал на критику в свой адрес. Форварда обвиняют в плохой игре после возвращения в команду.

    «Я уважаю любую критику, закономерно, когда есть разные мнения. Но судить прежде всего тренеру. У всех бывают взлеты и падения. Но я уверен на 100 процентов, что с полной концентрацией и поддержкой болельщиков вернусь на прежний уровень», – рассказал Азмун.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Азмун провел 11 матчей, сделав в них одну голевую передачу. Недавно он сыграл 100-й матч в РФПЛ.

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.10.2017 19:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 10 октября 2017, 08:38

      Азмун бесспорно умеет играть в футбол, а вот насколько хорошо - время покажет (у него по меркам футбола еще расцвет не наступил - молодой). Сегодня посмотрим, как он будет играть за свою страну и сравним с игрой за клуб. Уверен, что этот игрок очень талантливый, и несмотря на временные неудачи еще заставит восхищаться своей игрой как в сборной, так и в клубе.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 октября 2017, 01:41

      Да, пока что не видно того, ростовского Азмуна...

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 октября 2017, 00:30

      Бережёт себя к ЧМ.

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      Рейтинг: +134

      vinsent 9 октября 2017, 20:16

      ебан ты не русский..... ты с какими болелами высот достиг?

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