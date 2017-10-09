Азмун: «С поддержкой болельщиков смогу вернуться на прежний уровень»

Азмун бесспорно умеет играть в футбол, а вот насколько хорошо - время покажет (у него по меркам футбола еще расцвет не наступил - молодой). Сегодня посмотрим, как он будет играть за свою страну и сравним с игрой за клуб. Уверен, что этот игрок очень талантливый, и несмотря на временные неудачи еще заставит восхищаться своей игрой как в сборной, так и в клубе.
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун отреагировал на критику в свой адрес. Форварда обвиняют в плохой игре после возвращения в команду.
«Я уважаю любую критику, закономерно, когда есть разные мнения. Но судить прежде всего тренеру. У всех бывают взлеты и падения. Но я уверен на 100 процентов, что с полной концентрацией и поддержкой болельщиков вернусь на прежний уровень», – рассказал Азмун.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Азмун провел 11 матчей, сделав в них одну голевую передачу. Недавно он сыграл 100-й матч в РФПЛ.