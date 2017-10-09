Лопетеги пообещал выход Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги готов поспорить, что национальная команда Аргентины сможет пробиться в финальный турнир чемпионата мира-2018.

«Я не любитель заключать пари, но уверен, что Аргентина выйдет на чемпионат мира. И Месси – тоже», – сказал Лопетеги.

Напомним, что Аргентина после 17 туров занимает в турнирной таблице своей конференции лишь шестое место, которое не дает право даже на стыковые матчи. В заключительном туре Аргентина встретится на выезде с Эквадором.