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    Лопетеги пообещал выход Аргентины на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги готов поспорить, что национальная команда Аргентины сможет пробиться в финальный турнир чемпионата мира-2018.

    «Я не любитель заключать пари, но уверен, что Аргентина выйдет на чемпионат мира. И Месси – тоже», – сказал Лопетеги.

    Напомним, что Аргентина после 17 туров занимает в турнирной таблице своей конференции лишь шестое место, которое не дает право даже на стыковые матчи. В заключительном туре Аргентина встретится на выезде с Эквадором.

    Источник: Sport.es

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    09.10.2017 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 9 октября 2017, 10:24

      Не знай уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 октября 2017, 10:23

      Он не "пообещал".
      Он "уверен в этом"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1771

      Alex Y 9 октября 2017, 09:28

      Как же мы без Месси будем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Alex Y 11 октября 2017, 20:24

      Как мы будем без Месси? Да легко! Просто не выйдем из своей группы. Вероятность попадания в группу с Аргентиной очень мала.

      0
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