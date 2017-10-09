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    Бирхофф не отпустит Лева в «Баварию»

    Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что не отпустит главного тренера национальной команды Йоахима Лева в «Баварию».

    «Лев в «Баварии»? В футболе все возможно. И такой вариант нельзя исключать. Благодаря своему мастерству Лев способен тренировать любой клуб в мире. Думаю, интерес «Баварии» к нему действительно существует.

    С другой стороны, у него есть действующий контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года. А во-вторых, если «Бавария» попытается его пригласить, я буду против», – сказал Бирхофф.

    Напомним, что по информации немецкой прессы, Лев может возглавить «Баварию» после завершения чемпионата мира-2018.

    Источник: FourFourTwo

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    09.10.2017 07:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 9 октября 2017, 12:08

      ну это же разная специфика работы: тренера сборной вообще с натяжкой можно тренером то назвать, скорее психолог/мотиватор и т.д., а в клубе это рутина, построение всего тренеровочного цикла, за столько лет он уже и забыл наверное как это, да и вряд ли ему это надо.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 11:03

      ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕНЕРА !!!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 10:24

      В 2020 в сборной России!Я за!Осталось только Путину намекнуть и Лёва уговорить.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 октября 2017, 08:42

      Если Лёв и уйдёт сборная хуже играть не станет)))

      1
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 9 октября 2017, 08:06

      Лёв красавчик! Там мягко и безболезненно для результата проводит не одну уже смену поколений. Посмотришь на чехов, голландцев и сразу это становиться понятно.

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > B I A N C O N E R I 9 октября 2017, 11:01

      не одну смену !!!

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