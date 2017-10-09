Бирхофф не отпустит Лева в «Баварию»

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что не отпустит главного тренера национальной команды Йоахима Лева в «Баварию».

«Лев в «Баварии»? В футболе все возможно. И такой вариант нельзя исключать. Благодаря своему мастерству Лев способен тренировать любой клуб в мире. Думаю, интерес «Баварии» к нему действительно существует.

С другой стороны, у него есть действующий контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года. А во-вторых, если «Бавария» попытается его пригласить, я буду против», – сказал Бирхофф.

Напомним, что по информации немецкой прессы, Лев может возглавить «Баварию» после завершения чемпионата мира-2018.