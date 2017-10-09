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    Хислоп: «Месси нельзя считать величайшим в истории, ведь он не выигрывал ЧМ»

    Бывший голкипер «Вест Хэма» Шака Хислоп выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не является величайшим футболистом в истории, поскольку не выигрывал чемпионат мира.

    «Месси нельзя считать величайшим игроком в истории, поскольку он не выиграл самый главный футбольный трофей.

    Тяжело судить о том, кто является лучшим, если не видел игру остальных претендентов на это звание. Люди, которые не видели матчи с участием Пеле или Марадоны, не могут сравнивать этих футболистов с Месси», – заявил Хислоп.

    Источник: Daily Star

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    09.10.2017 01:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 октября 2017, 10:59

      Тебя тогда тоже нельзя считать футболистом ты ничего не выиграл.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 9 октября 2017, 10:11

      да Месси днище ,он даже на чемпионат не может протащить,не то что выиграть

      -1
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 9 октября 2017, 08:10

      Марадона вне всяких сомнений для меня стоит выше Месси, при всем восхищении его игрой. Игру Марадоны довелось видеть. Он мог один даже при посредственном составе делать игру в сборной. Без него сборная Аргентины не стала бы ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > B I A N C O N E R I 9 октября 2017, 17:58

      Хорхе Вальдано ,Даниэль Пассарелла (ЧМ 1978 года ),Хорхе Бурручага и К были безусловно "посредственностями". Ты ЧМ 1986 вообще смотрел, что б такое говорить?

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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I > Патронташ 13 октября 2017, 19:17

      Смотрел. И тебе советую пересмотреть.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 октября 2017, 07:39

      да кто твое мнение спрашивает, держи его при себе!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Luis Figo 9 октября 2017, 11:28

      у него журналисты спрашивают.)

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 9 октября 2017, 02:17

      и не выиграет его никогда

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 октября 2017, 01:24

      И да и нет!

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