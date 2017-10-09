Хислоп: «Месси нельзя считать величайшим в истории, ведь он не выигрывал ЧМ»

Бывший голкипер «Вест Хэма» Шака Хислоп выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не является величайшим футболистом в истории, поскольку не выигрывал чемпионат мира.

«Месси нельзя считать величайшим игроком в истории, поскольку он не выиграл самый главный футбольный трофей.

Тяжело судить о том, кто является лучшим, если не видел игру остальных претендентов на это звание. Люди, которые не видели матчи с участием Пеле или Марадоны, не могут сравнивать этих футболистов с Месси», – заявил Хислоп.