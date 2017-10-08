Коноплянка: «Не могу обещать, что Украина победит Хорватию»

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от заключительного поединка отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Напомним, что обеим командам в предстоящей очной встрече необходима победа для выхода в стыковые матчи ЧМ-2018.

«Концентрация прежде всего. Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка – будет очень интересный матч.

Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за нее бороться», – приводит слова Коноплянки FootballHub.