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    Коноплянка: «Не могу обещать, что Украина победит Хорватию»

    Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от заключительного поединка отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Хорватии.

    Напомним, что обеим командам в предстоящей очной встрече необходима победа для выхода в стыковые матчи ЧМ-2018.

    «Концентрация прежде всего. Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка – будет очень интересный матч.

    Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за нее бороться», – приводит слова Коноплянки FootballHub.

    Источник: YouTube

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    08.10.2017 23:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 9 октября 2017, 07:19

      Коноплянке.
      Если бы не ваша бендеровская политика,
      Только рады были б...хотя вы ,игроки,и ни причем.

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 9 октября 2017, 05:32

      это точно вам не светит

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 октября 2017, 00:56

      Интересно а каклы в случае выхода на ЧМ приедут на него? В рашку ж как никак придется ехать, а там люди увидят что у нас жизнь лучше чем у них, и что местные сми все врут.))

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 октября 2017, 23:59

      Евгений Коноплянка: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"???
      Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ!
      А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
      Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
      Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
      Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
      Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
      А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
      А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
      А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
      Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
      Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
      На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
      Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.

      -2
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 > Popularov 9 октября 2017, 07:25

      Зашэм так длинно,хлопец?
      Написал бы: НЕ ВЫЖМУТ МИНИМУМ ПО МАКСИМУМУ...те
      МУМУ не еб..и все всё поняли))))

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > alex1951 9 октября 2017, 21:07

      Да он рукоблуд местный. Чем больше букв, тем шире морда от счастья...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 октября 2017, 23:29

      ничья оставляет обе команды за бортом?
      Я видел у кого-то 16 очков на втором месте, а тут 18 будет.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > klifS 9 октября 2017, 01:04

      Худшая из вторых не выходит в стыки.

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