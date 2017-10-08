Роналду вышел на третье место в мире по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота Андорры в матче отборочного этапа к ЧМ-2018.

Стоит отметить, что для форварда этот забитый мяч стал уже 79-м за национальную команду.

Роналду делит третье место с замбийцем Годфри Читалу по количеству голов в истории мирового футбола в составе сборной. Второе место в списке лучших бомбардиров занимает венгр Ференц Пушкаш, на счету которого 84 гола. Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи (109 голов).