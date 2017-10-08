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    Роналду вышел на третье место в мире по голам за сборную

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота Андорры в матче отборочного этапа к ЧМ-2018.

    Стоит отметить, что для форварда этот забитый мяч стал уже 79-м за национальную команду.

    Роналду делит третье место с замбийцем Годфри Читалу по количеству голов в истории мирового футбола в составе сборной. Второе место в списке лучших бомбардиров занимает венгр Ференц Пушкаш, на счету которого 84 гола. Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи (109 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 12:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 10:48

      В следующем году Пушкаша перегонит,а там и до первого места недалеко.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 октября 2017, 17:42

      А Пеле сколько забил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      Koshastiy > alex kidn 9 октября 2017, 00:54

      77

      -1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 8 октября 2017, 16:21

      А кому забивал Дырялду?...таким же... Андорра итд.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 8 октября 2017, 15:45

      До чего португалы докатились без Рона Андорру не могли выиграть)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 октября 2017, 15:12

      До Али осталось всего-то 25 голов .! Может обойти ! Но если учесть , что Али львиную долю голов забивал на азиатском континенте , типа Шри-Ланке , Непалу , Лаосу и тд . , то для Роналду все же основным конкурентом является Пушкаш , до которого совсем немного

      2
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      Рейтинг: +25028

      bset 8 октября 2017, 14:28

      Легенда!

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:16

      32 года - 30 голов и уровень Роналду , может побить рекорд. Вот тогда его уже никто не догонит.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 8 октября 2017, 14:13

      А Камамото просто тск забыли?

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 8 октября 2017, 13:59

      Это к вопросу где и как Роналду помогает своей сборной и , что Месси делает...

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 8 октября 2017, 13:57

      Пушкаша уже скоро скорей всего догонит

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