Отбор на ЧМ-2018. Босния и Герцеговина и Бельгия забили на двоих семь голов, Эстония шесть раз поразила ворота Гибралтара

Состоялись матчи девятого тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в группе Н. Бельгийская сборная, которая уже гарантировала себе путевку в Россию, сумела в результативном матче обыграть боснийцев.

В другой встрече Эстония не встретила сопротивления со стороны Гибралтара.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Группа Н. 9-й тур

Босния и Герцеговина – Бельгия 3:4 (2:1)

Голы: 0:1 – Менье, 4; 1:1 – Медуньянин, 30; 2:1 – Вишча, 39; 2:2 – Батшуайи, 59; 2:3 – Вертонген, 68; 3:3 – Думич, 82; 3:4 – Феррейра-Карраско, 84.

Гибралтар – Эстония – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Лутс, 10; 0:2 – Кайт, 30; 0:3 – Зенев, 38; 0:4 – Тамм, 52; 0:5 – Тамм, 66; 0:6 – Тамм, 77.

Календарь европейского отбора на ЧМ-2018

Турнирные таблицы европейского отбора на ЧМ-2018