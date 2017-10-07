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  • Черчесов: «Чувствуется, что болельщик стал относиться к сборной с большой симпатией»

Черчесов: «Чувствуется, что болельщик стал относиться к сборной с большой симпатией»

7 октября 2017, 19:44
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился комментарием после товарищеского матча команды против сборной Южной Кореи (4:2). Специалист нашел повод для критики в адрес россиян.

«Функционально мы были хорошо. Интенсивность мышления и технику надо как-то объединить. Чуть быстрее играем – мяч убегает, чуть медленнее – соперник накрывает. Мне понравился счет. Не понравилось, что играли рвано, неравномерно. Не было основательности, что ли. Когда теряли мячи, у соперника возникали моменты. Но мы вышли заряженные, хотели выиграть сегодня, порадовать болельщиков.

Чувствуем, что болельщик начал к нам относиться с большей симпатией. Мы этого хотим. И только хорошей игрой мы можем заставить болельщиков поверить в нас», – сказал Черчесов, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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paracetamol
1507395158
Вратаря убирай дырявого. Этот нас подставит и не раз!
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DOCTOR PENALTY
1507395227
Из всего сказанного вылезает вопрос : А ТРЕНЕР НА ИГРЕ БЫЛ? Или в раздевалке остался ?
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B I A N C O N E R I
1507395810
В кого поверил болельщик??? Команда пешком ходит. На ЧМ нам все в группе напихают по самые помидоры!
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Nerlinger
1507395897
Просто с дикой симпатией... толпа ленивых, зажравшихся котов, а не команда!!! Корейцы в экспериментальном, явно не оптимальном составе их перебагали... а эти голы... не повезло корейцам
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Полная Канистра
1507395927
и когда он успел мнение болел ухватить
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denbagrov27
1507396002
в игроков может и верим!!! тренера нет, Черчесов не тренер тем более сборной!!
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VOLK83
1507398043
С таким вратаем как акинфей побед сборной не видать. Лунев бы на 0-ль отстоял!
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Красногорск_Фан
1507398362
У Черчеса есть все. Нормальные игроки. Лимит доверия. Домашний ЧМ. Такой кредит доверия не оправдать. Ну пипец ему. Не позавидуешь. Все в его руках. А болтовня всем до фени
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BRO_football
1507398398
Если был бы третий тайм, то Южная Корея сравняла счёт, а то бы и выиграла.
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rammax fcsm
1507404619
с какой симпатией???? чмо усатое срубило бабло ни за что не отвечая, нихера не делая, никого не тренируя, не ставя игры, не определяя состав... КК всё показал... с хачём нас ждёт ЭПИЧЕСКИЙ провал, и опять НИКТО не будет виноват....
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