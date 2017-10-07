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    Черчесов: «Чувствуется, что болельщик стал относиться к сборной с большой симпатией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился комментарием после товарищеского матча команды против сборной Южной Кореи (4:2). Специалист нашел повод для критики в адрес россиян.

    «Функционально мы были хорошо. Интенсивность мышления и технику надо как-то объединить. Чуть быстрее играем – мяч убегает, чуть медленнее – соперник накрывает. Мне понравился счет. Не понравилось, что играли рвано, неравномерно. Не было основательности, что ли. Когда теряли мячи, у соперника возникали моменты. Но мы вышли заряженные, хотели выиграть сегодня, порадовать болельщиков.

    Чувствуем, что болельщик начал к нам относиться с большей симпатией. Мы этого хотим. И только хорошей игрой мы можем заставить болельщиков поверить в нас», – сказал Черчесов, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 19:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 8 октября 2017, 03:53

      С чего вдруг?Чабан чего то перекурил.Если не брать в расчет голы безумного корейца,то 2-2.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 8 октября 2017, 00:06

      Чуйка у тебя недоразвитая ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 7 октября 2017, 22:30

      с какой симпатией???? чмо усатое срубило бабло ни за что не отвечая, нихера не делая, никого не тренируя, не ставя игры, не определяя состав... КК всё показал... с хачём нас ждёт ЭПИЧЕСКИЙ провал, и опять НИКТО не будет виноват....

      6
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 7 октября 2017, 22:02

      Ну все от вас зависит) не все ж время соперники автоголы будут забивать)

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 октября 2017, 21:12

      Удачи в матче с Ираном! Там явно двух "подарков" подряд не предвидится... Если, конечно, с Азмуном не договориться... (шутка). :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25028

      bset 7 октября 2017, 20:53

      Ну так нет в команде пешеходов - многие молоды и им есть, что доказывать. В нападении Кокорин, который теперь пашет на поле и дает интервью в стиле "Выступать в сборной для меня честь". В общем, даже после поражений будет поддержка, если будет видно старание и нельзя будет ни про кого сказать, что тот отходил весь матч пешком.

      1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > bset 8 октября 2017, 03:57

      Нас так легко не проведешь.Мы на эту ботву уже не ведемся.Старания и штампованных фраз-мало.Нужен результат.А все остальное это шелуха.Лапша.

      1
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 7 октября 2017, 20:46

      Если был бы третий тайм, то Южная Корея сравняла счёт, а то бы и выиграла.

      6
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 7 октября 2017, 20:46

      У Черчеса есть все. Нормальные игроки. Лимит доверия. Домашний ЧМ. Такой кредит доверия не оправдать. Ну пипец ему. Не позавидуешь. Все в его руках. А болтовня всем до фени

      3
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 7 октября 2017, 20:40

      С таким вратаем как акинфей побед сборной не видать. Лунев бы на 0-ль отстоял!

      4
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > VOLK83 7 октября 2017, 20:48

      Победы - удел Нападающих.

      1
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 7 октября 2017, 20:20

      Функционально мы были хорошо

      2
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