Черчесов: «Чувствуется, что болельщик стал относиться к сборной с большой симпатией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился комментарием после товарищеского матча команды против сборной Южной Кореи (4:2). Специалист нашел повод для критики в адрес россиян.

«Функционально мы были хорошо. Интенсивность мышления и технику надо как-то объединить. Чуть быстрее играем – мяч убегает, чуть медленнее – соперник накрывает. Мне понравился счет. Не понравилось, что играли рвано, неравномерно. Не было основательности, что ли. Когда теряли мячи, у соперника возникали моменты. Но мы вышли заряженные, хотели выиграть сегодня, порадовать болельщиков.

Чувствуем, что болельщик начал к нам относиться с большей симпатией. Мы этого хотим. И только хорошей игрой мы можем заставить болельщиков поверить в нас», – сказал Черчесов, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?