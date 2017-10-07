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Бышовец поставил Кокорина в пример защитникам «Спартака»

7 октября 2017, 13:48
13

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил действия нападающего «Зенита» Александра Кокорина в обороне. Специалист считает, что защитники «Спартака» должны брать с 26-летнего россиянина пример.

«Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне – это пример защитникам «Спартака».

В чем именно? Вот пример из матча с «Ливерпулем»: когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом», – сказал Бышовец.

Напомним, «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр Бышовец Анатолий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1507374708
Кокорин за Спартак играл с Ливерпулем ?
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Tony_93
1507374869
Коко защитник в Спартаке ?
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Полная Канистра
1507375274
БЫШ ДА ИДИ ТЫ ..............
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multi1984
1507377116
"Когда идёт стенка"'???? Это что? Скорее "Когда едет крыша"!!
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nik55
1507377371
Бышовец----не дорос еще Кокоша что бы его в пример ставить----сопливый он пока
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Matu
1507378495
Надо Кокорина зимой в защиту брать))
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zigbert
1507381306
Что написал,сам наверное не понял?
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серега кашин
1507387854
бышовец какую-то хрень сказал
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4ekucT911
1507393258
опять этот Кокорин. раздули мыльный пузырь журналюги и псевдо эксперты, вот увидите, как только у Пашки Мамаева возникнет повод как следует бухнуть, мы сразу вновь увидим привычного нам Сашку Кокорина)))
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Vizual
1507394238
Убогий забьет когда на тебя такие играют
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