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    Бышовец поставил Кокорина в пример защитникам «Спартака»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил действия нападающего «Зенита» Александра Кокорина в обороне. Специалист считает, что защитники «Спартака» должны брать с 26-летнего россиянина пример.

    «Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне – это пример защитникам «Спартака».

    В чем именно? Вот пример из матча с «Ливерпулем»: когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом», – сказал Бышовец.

    Напомним, «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2017 13:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 9 октября 2017, 11:24

      Странное заявление.... как вообще можно сравнивать нападающего и защитника.
      тем более с Ливерпулем Кокорин не играл.
      Да и ошиблись защитники критично всего раз... так что не надо на них гнать!

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 8 октября 2017, 18:44

      что за х..ню я сейчас прочел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 7 октября 2017, 19:37

      Убогий забьет когда на тебя такие играют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 7 октября 2017, 19:20

      опять этот Кокорин. раздули мыльный пузырь журналюги и псевдо эксперты, вот увидите, как только у Пашки Мамаева возникнет повод как следует бухнуть, мы сразу вновь увидим привычного нам Сашку Кокорина)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 7 октября 2017, 17:50

      бышовец какую-то хрень сказал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100949

      zigbert 7 октября 2017, 16:01

      Что написал,сам наверное не понял?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Matu 7 октября 2017, 15:14

      Надо Кокорина зимой в защиту брать))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8117

      nik55 7 октября 2017, 14:56

      Бышовец----не дорос еще Кокоша что бы его в пример ставить----сопливый он пока

      5
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      Рейтинг: +371

      multi1984 7 октября 2017, 14:51

      "Когда идёт стенка"'???? Это что? Скорее "Когда едет крыша"!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2017, 14:21

      БЫШ ДА ИДИ ТЫ ..............

      8
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