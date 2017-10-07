Бышовец поставил Кокорина в пример защитникам «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил действия нападающего «Зенита» Александра Кокорина в обороне. Специалист считает, что защитники «Спартака» должны брать с 26-летнего россиянина пример.

«Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне – это пример защитникам «Спартака».

В чем именно? Вот пример из матча с «Ливерпулем»: когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом», – сказал Бышовец.

Напомним, «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.