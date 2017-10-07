Игрок «Ньюкасла» Шелви сломал палец, пытаясь разнять дерущихся на тренировке партнеров

Как сообщают в Англии, в «Ньюкасле» во время тренировки 6 октября случилась рукопашная потасовка между двумя футболистами – Джамалом Ласселлсом и Мухамедом Диаме. Причиной стало обвинение первого второму в недостаточной самоотдаче.

Потасовку пытался разнять полузащитник «сорок» Джонджо Шелви, но в этих попытках ему сломали палец на руке. Скорее всего, выходить из строя игроку не придется – он будет принимать участие в матчах с гипсом.

«Ньюкасл» идет на девятом месте АПЛ.