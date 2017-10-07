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    Аргентинская компания вернет покупателям телевизоров деньги в случае невыхода сборной на ЧМ

    Телевизионная компания Noblex запустила рекламную кампанию по продаже 50-дюймовых телевизоров с технологией 4K. В случае невыхода сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 каждому покупателю вернут стоимость устройства.

    Ночью сборная сыграла вничью 0:0 с командой Перу в рамках 17-го тура отборочного турнира.

    «После матча семь тысяч человек заказали телевизоры на нашем сайте», – сказал президент Noblex Луис Галли.

    Команда Хорхе Сампаоли занимает шестое место из 10-ти в турнирной таблице. Сборные, занявшие 1-4 места, попадут на турнир напрямую. Команда с пятой строчки сыграет в стыковых матчах с представителем другой отборочной зоны.

    11-го октября сыграет в гостях против Эквадора.

    Источник: Marca

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    07.10.2017 00:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 октября 2017, 19:41

      Очень жаль Хорхе Сампаоли . . . классный тренер, но ведь проблема в Месси . . . будь атакующее трио Агуэро - Игуаин и Дибала под ними, а еще Дриусси и Ди Мариа по флангам, я думаю проблем у Аргентинцев не было бы . . .

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Аристократ Олжик 8 октября 2017, 11:30

      И при чём здесь Месси?Тренер определяет состав.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Gullit 76 8 октября 2017, 18:21

      Аха, а ты себе представляешь Месси на скамейке запасных??? И для кого секрет, что если Месси останется в запасе, означает что тренер будет уволен . . .

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 7 октября 2017, 01:49

      попахивает введением внешнего управления в компании,а потом началом процедуры банкротства,и как следствие конкурсным производством)

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