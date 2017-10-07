Аргентинская компания вернет покупателям телевизоров деньги в случае невыхода сборной на ЧМ

Очень жаль Хорхе Сампаоли . . . классный тренер, но ведь проблема в Месси . . . будь атакующее трио Агуэро - Игуаин и Дибала под ними, а еще Дриусси и Ди Мариа по флангам, я думаю проблем у Аргентинцев не было бы . . .
Телевизионная компания Noblex запустила рекламную кампанию по продаже 50-дюймовых телевизоров с технологией 4K. В случае невыхода сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 каждому покупателю вернут стоимость устройства.
Ночью сборная сыграла вничью 0:0 с командой Перу в рамках 17-го тура отборочного турнира.
«После матча семь тысяч человек заказали телевизоры на нашем сайте», – сказал президент Noblex Луис Галли.
Команда Хорхе Сампаоли занимает шестое место из 10-ти в турнирной таблице. Сборные, занявшие 1-4 места, попадут на турнир напрямую. Команда с пятой строчки сыграет в стыковых матчах с представителем другой отборочной зоны.
11-го октября сыграет в гостях против Эквадора.