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    РФС объявил список российских арбитров, которые могут работать на ЧМ-2018

    Бюро исполкома РФС утвердило список арбитров от России, которые могут попасть на чемпионат мира-2018 год.

    Судьи: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков.

    Ассистенты: Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин, Вячеслав Семенов, Алексей Воронцов, Алексей Лебедев и Алексей Лунев.

    Ранее арбитр Карасев сказал, что список судей на турнир будет готов к декабрю.

    Источник: РФС

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    06.10.2017 23:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +633

      garet12222 7 октября 2017, 12:51

      что ни фамилия, так засветилась в скандалах. не осталось приличных судей. очень жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 октября 2017, 00:13

      Думал чистый лист подали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 7 октября 2017, 00:08

      Все легко покупаются.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 октября 2017, 00:02

      Возьмут одного - для экзотики.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 6 октября 2017, 23:46

      Все могут короче!

      0
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