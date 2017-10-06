РФС объявил список российских арбитров, которые могут работать на ЧМ-2018

Бюро исполкома РФС утвердило список арбитров от России, которые могут попасть на чемпионат мира-2018 год.

Судьи: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков.

Ассистенты: Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин, Вячеслав Семенов, Алексей Воронцов, Алексей Лебедев и Алексей Лунев.

Ранее арбитр Карасев сказал, что список судей на турнир будет готов к декабрю.