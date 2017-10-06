Буффон провел 172-й матч за сборную Италии и установил новый рекорд Европы

Сборная Италии в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сыграла вничью с командой Македонии (1:1).

Для голкипера и капитана хозяев Джанлуиджи Буффона встреча стала 172-й на международном уровне.

Показатель чемпиона мира-2006 стал рекордным по континенту и четвертым в мире.

39-летнего итальянца поздравил официальный аккаунт европейской зоны УЕФА в твиттере.

Топ-5 игроков мира по количеству национальных матчей:

1. Ахмед Хасан, Египет – 184 матча

2. Хусан Хасан, Египет – 178

3. Клаудио Суарес, Мексика – 177

4. Мухаммад Ад-Даайе, Саудовская Аравия; Джанлуиджи Буффон, Италия – 172.