Буффон провел 172-й матч за сборную Италии и установил новый рекорд Европы

Сборная Италии в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сыграла вничью с командой Македонии (1:1).
Для голкипера и капитана хозяев Джанлуиджи Буффона встреча стала 172-й на международном уровне.
Показатель чемпиона мира-2006 стал рекордным по континенту и четвертым в мире.
39-летнего итальянца поздравил официальный аккаунт европейской зоны УЕФА в твиттере.
Топ-5 игроков мира по количеству национальных матчей:
1. Ахмед Хасан, Египет – 184 матча
2. Хусан Хасан, Египет – 178
3. Клаудио Суарес, Мексика – 177
4. Мухаммад Ад-Даайе, Саудовская Аравия; Джанлуиджи Буффон, Италия – 172.
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Источник: Twitter