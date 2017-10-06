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  • Тренер сборной Австрии-U21 – о пенальти: «Мелкадзе – великий актер. Ему придется отучиться от таких привычек»

Тренер сборной Австрии-U21 – о пенальти: «Мелкадзе – великий актер. Ему придется отучиться от таких привычек»

6 октября 2017, 19:13

Главный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич подвел итог поражению от России (0:1) в матче 7-го раунда отборочного турнира к Евро-2017.

– Надо сказать, что в первой половине встречи российская команда достаточно активно играла в нападении. У нас тоже были шансы, но мы их не реализовали. Считаю, что пенальти был назначен несправедливо. Как мне кажется, мой игрок играл в мяч.

Во втором тайме моя сборная предприняла штурм, но, к сожалению, реализовать свои моменты мы снова не смогли, хотя в концовке матча шансы были. Сегодня встречались играющие команды и в такую погоду показать все, на что они способны было очень сложно. Приходилось играть очень много верховых мячей, постоянно вступать в единоборства и действительно жаль, что две такие технические команды играли в такой футбол.

– Кого может выделить в составе сборной России?

– В сборной России отмечу капитана (Илью Жигулева – прим. «Бомбардира»). Это хороший игрок, выступал в хорошем темпе и смог задать его всей команде. Хочется отметить 19-й номер (Георгий Мелкадзе) – это великий актер. Во взрослом футболе ему придется отучиться от некоторых своих привычек, но тем не менее, я считаю, что у него хорошие шансы в будущем: он хорошо прикрывает мяч. Хороший вратарь, который поймал несколько сложных мячей. Надо также отметить комбинации у российской команды и игру один в один. Плюс я бы отметил обоих центральных защитников.

На 27-й минуте Рифат Жемалетдинов реализовал пенальти. Арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол на Мелкадзе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия (мол) Австрия (до 20) Мелкадзе Георгий
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