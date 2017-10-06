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    Сухина: «Введение видеоповторов поможет снять с арбитров психологическое напряжение»

    Бывший российский футбольный арбитр Станислав Сухина, ныне занимающий должность начальника команды в столичном «Локомотиве», рассказал о преимуществах, которые дает возможность использования системы видеоповторов.

    «Конечно, введение видеоповторов поспособствует снятию с арбитров психологического напряжения. И не только с арбитров, а со всех участников матча. И тренеры, и футболисты, и болельщики, посмотрев видеоповтор, уже не смогут оспорить решение судьи.

    Но только в том случае, когда речь идет об очевидном нарушении или взятии ворот, которое отчетливо видно на видеоповторе. Например, в ситуации с голом после просмотра видеоповтора в 99% случаев не может быть двух мнений.

    При этом мало ввести систему видеоповторов, надо еще грамотно обучить судей ею пользоваться. На мой взгляд, недостаточно просто сесть перед компьютером и показать, как функционирует система. Обучением должны заниматься люди, которые имеют судейский опыт, работали в качестве арбитров и хорошо разбираются в этом вопросе», – считает Сухина.

    Ранее стало известно, что руководство лиги готово внедрить систему в РФПЛ. Стоимость оснащения одного стадиона для клубов обойдется в 200 тысяч евро на сезон. В случае аренды оборудования – 100 тысяч евро на тот же срок.

    Источник: Известия

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    06.10.2017 07:54
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