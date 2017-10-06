Сампаоли все еще верит в поездку Аргентины в Россию

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничейного счета в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с национальной командой Перу пообещал, что в следующей встрече его команда одержит победу.

«Если мы сыграем так же, как сегодня, то победим в последнем матче сборную Эквадора. А если это случится, то мы обеспечим себе поездку в Россию.

Да, мы все недовольны тем, что не смогли сегодня победить Перу. Но в нашей раздевалке царит дух энтузиазма», – приводит слова Сампаоли BBCL.

После этой встречи Аргентина не попадает на чемпионат мира, занимая лишь шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, которая уже потеряла все шансы оказаться в России в будущем году.