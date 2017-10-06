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    Сампаоли все еще верит в поездку Аргентины в Россию

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничейного счета в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с национальной командой Перу пообещал, что в следующей встрече его команда одержит победу.

    «Если мы сыграем так же, как сегодня, то победим в последнем матче сборную Эквадора. А если это случится, то мы обеспечим себе поездку в Россию.

    Да, мы все недовольны тем, что не смогли сегодня победить Перу. Но в нашей раздевалке царит дух энтузиазма», – приводит слова Сампаоли BBCL.

    После этой встречи Аргентина не попадает на чемпионат мира, занимая лишь шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, которая уже потеряла все шансы оказаться в России в будущем году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 07:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 октября 2017, 12:21

      если аргентосы пролетят, это будет жесть.. но я за Перу

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 10:24

      Думаю всё-таки поедут - Эквадор не мотивирован.

      2
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      Рейтинг: +168

      DQ1 6 октября 2017, 08:42

      Верит впоезду )

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 октября 2017, 07:51

      МЕССИя опять обосрался .........

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