Болельщики «Ливерпуля» определили лучшего игрока команды в сентябре

Болельщики «Ливерпуля» путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам сентября. Поклонники клуба на первое место поставили полузащитника Мохамеда Салаха. За египтянина проголосовали 41% респондентов. Второе место занял бразильский легионер команды Филиппе Коутиньо (23%).

Салах в текущем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Для футболиста нынешний сезон является дебютным в составе «Ливерпуля».