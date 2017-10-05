Тренер «Спартака» Д’Урбано: «Меня делают козлом отпущения»

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано прокомментировал негативные высказывания свой адрес. Ранее в СМИ ряд экспертов называли главной проблемой клуба в непрофессиональном подходе специалиста к подготовке игроков.

«Каррера позвал меня в «Спратак» в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера Нойю и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта «Спартака» в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм многие делают меня главным козлом отпущения, так? Верно излагаю?

Понимаю, что критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих «подвигах».

Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще.

Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит «Спартак». Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России, к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России», – заявил специалист.