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  • Тренер «Спартака» Д’Урбано: «Меня делают козлом отпущения»

Тренер «Спартака» Д’Урбано: «Меня делают козлом отпущения»

5 октября 2017, 14:36
11

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано прокомментировал негативные высказывания свой адрес. Ранее в СМИ ряд экспертов называли главной проблемой клуба в непрофессиональном подходе специалиста к подготовке игроков.

«Каррера позвал меня в «Спратак» в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера Нойю и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта «Спартака» в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм многие делают меня главным козлом отпущения, так? Верно излагаю?

Понимаю, что критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих «подвигах».

Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще.

Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит «Спартак». Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России, к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России», – заявил специалист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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Bulat Sultanov
1507205396
Просто извинитесь перед Лю Хуншенем и верните его в комнаду
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oyabun
1507206950
Уверенность в себе хорошее качество. Но факт невероятного обилия травм налицо. Так что еще лучшим качеством было бы признание собственных ошибок.
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filosof sparty
1507208791
Как то ни о чём...
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RotBerg
1507210731
Тяжелая ноша работать в таком " профи" клубе)
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Диктор
1507213610
Забей и никого не слушай-собака лает,караван идет.Решает все руководство.
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Полная Канистра
1507216043
верните китайца на пару вместе пусть готовят Одна голова хорошо а 2 лучше
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Popularov
1507216627
Тренер «Спартака» по физподготовке: - "Меня сделали козлом???..." Вроде бы не похож, но ОТПУЩЕНИЕ может его таковым сделать! Вот этого и надо ему БОЯТЬСЯ больше всего! В Спартаке это запросто! Как только, так сразу сделают и отпустят на все четыре стороны! Хотя ПОВОД есть и надо в этом разбираться. Ведь должен же был кто-то в Спартаке отвечать за массовый травматический падёж. Сегодняшнюю тренировку «Спартака» пропустила большая часть игроков команды, и отсутствие сборников. В частности, участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев. Кто в Спартаке ответит за этот "ПАДЁЖ"! Травматическая эпидемия в Спартаке и надо искать ВИНОВНОГО! А коль скоро, тренер «Спартака» по физподготовке назвался "ГРУЗДЕМ", его и НАЗНАЧИЛИ, в добровольно-принудительном порядке, ВИНОВНЫМ за всё это травматическое БЕЗОБРАЗИЕ! Именно слабая функциональная подготовка игроков к сезону и явилась ПРИЧИНОЙ массового травматического падежа в Спартаке!
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Leon_ARS
1507219670
Я не могу судить о вашей работе, я могу судить о том, что вижу, а именно: к 60 минуте, все игроки, кроме вратаря, перестают бегать, и еле передвигают ноги. Может это повар виноват, я не знаю?..
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subbotaspartak
1507219697
Столько игр в концовке сдали, Наверно устали. Раз решил что-то сказать, Знать тебя отрядили козлом обзывать.
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RamonCSKA
1507228722
ну в англии например тренировок меньше ,матчей больше и они весь матч на огромных скоростях и с прессингом,тут дело не в тренерах по физике,а особенности чемпионата,особенно плодотворный режим осень весна
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