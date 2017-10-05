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    Тренер «Спартака» Д’Урбано: «Меня делают козлом отпущения»

    Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано прокомментировал негативные высказывания свой адрес. Ранее в СМИ ряд экспертов называли главной проблемой клуба в непрофессиональном подходе специалиста к подготовке игроков.

    «Каррера позвал меня в «Спратак» в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера Нойю и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта «Спартака» в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм многие делают меня главным козлом отпущения, так? Верно излагаю?

    Понимаю, что критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих «подвигах».

    Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще.

    Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит «Спартак». Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России, к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России», – заявил специалист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2017 14:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 октября 2017, 21:38

      ну в англии например тренировок меньше ,матчей больше и они весь матч на огромных скоростях и с прессингом,тут дело не в тренерах по физике,а особенности чемпионата,особенно плодотворный режим осень весна

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 5 октября 2017, 19:08

      Столько игр в концовке сдали,
      Наверно устали.
      Раз решил что-то сказать,
      Знать тебя отрядили козлом обзывать.

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 5 октября 2017, 19:07

      Я не могу судить о вашей работе, я могу судить о том, что вижу, а именно: к 60 минуте, все игроки, кроме вратаря, перестают бегать, и еле передвигают ноги. Может это повар виноват, я не знаю?..

      2
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 5 октября 2017, 18:17

      Тренер «Спартака» по физподготовке: - "Меня сделали козлом???..."
      Вроде бы не похож, но ОТПУЩЕНИЕ может его таковым сделать!
      Вот этого и надо ему БОЯТЬСЯ больше всего!
      В Спартаке это запросто!
      Как только, так сразу сделают и отпустят на все четыре стороны!
      Хотя ПОВОД есть и надо в этом разбираться.
      Ведь должен же был кто-то в Спартаке отвечать за массовый травматический падёж.
      Сегодняшнюю тренировку «Спартака» пропустила большая часть игроков команды, и отсутствие сборников.
      В частности, участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев.
      Кто в Спартаке ответит за этот "ПАДЁЖ"!
      Травматическая эпидемия в Спартаке и надо искать ВИНОВНОГО!
      А коль скоро, тренер «Спартака» по физподготовке назвался "ГРУЗДЕМ", его и НАЗНАЧИЛИ, в добровольно-принудительном порядке, ВИНОВНЫМ за всё это травматическое БЕЗОБРАЗИЕ!
      Именно слабая функциональная подготовка игроков к сезону и явилась ПРИЧИНОЙ массового травматического падежа в Спартаке!

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 октября 2017, 18:07

      верните китайца на пару вместе пусть готовят Одна голова хорошо а 2 лучше

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 октября 2017, 17:26

      Забей и никого не слушай-собака лает,караван идет.Решает все руководство.

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 5 октября 2017, 16:38

      Тяжелая ноша работать в таком " профи" клубе)

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 октября 2017, 16:06

      Как то ни о чём...

      2
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 5 октября 2017, 15:35

      Уверенность в себе хорошее качество. Но факт невероятного обилия травм налицо. Так что еще лучшим качеством было бы признание собственных ошибок.

      4
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 15:09

      Просто извинитесь перед Лю Хуншенем и верните его в комнаду

      5
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      Рейтинг: +77

      чифа > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 15:37

      вот именно

      1
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