Арустамян рассказал, почему «Зенит» не расстался с Кокориным перед стартом нынешнего сезона

Спортивный комментатор Нобель Арустамян отметил, что волевое решение не отпускать форварда Александра Кокорина из «Зенита» перед стартом сезона принадлежало президенту клуба Сергею Фурсенко. Перед стартом сезона не исключалось, что игрока отдадут в аренду «Краснодару».

«Сергей Фурсенко, который только-только вернулся в «Зенит», категорически запретил своему спортивному департаменту рассматривать вариант ухода Кокорина. Именно Фурсенко, поговорив с Кокориным, убедил всех в клубе, что на Кокорина нужно делать ставку.

Дальше был сбор в Австрии, и он во многом стал ключевым. Там Манчини и его помощник провели очень много разговоров с Кокориным и рассказали, как его собираются видеть в «Зените». После этого произошло преображение Кокорина, на которое, как говорят, также повлияло рождение у него ребенка», — рассказал Арустамян.

Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.