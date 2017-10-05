Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Арустамян рассказал, почему «Зенит» не расстался с Кокориным перед стартом нынешнего сезона

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян отметил, что волевое решение не отпускать форварда Александра Кокорина из «Зенита» перед стартом сезона принадлежало президенту клуба Сергею Фурсенко. Перед стартом сезона не исключалось, что игрока отдадут в аренду «Краснодару».

    «Сергей Фурсенко, который только-только вернулся в «Зенит», категорически запретил своему спортивному департаменту рассматривать вариант ухода Кокорина. Именно Фурсенко, поговорив с Кокориным, убедил всех в клубе, что на Кокорина нужно делать ставку.

    Дальше был сбор в Австрии, и он во многом стал ключевым. Там Манчини и его помощник провели очень много разговоров с Кокориным и рассказали, как его собираются видеть в «Зените». После этого произошло преображение Кокорина, на которое, как говорят, также повлияло рождение у него ребенка», — рассказал Арустамян.

    Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 6 октября 2017, 05:49

      сплетник российского футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 5 октября 2017, 19:05

      свежачок выдал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > smersh45 5 октября 2017, 20:11

      Премия Нобелю.
      бля.)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2017, 17:44

      Ну чего к Коке пристали? Забивает и забивает. Пусть забивает больше!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 октября 2017, 17:44

      Самый весёлый из армян
      Это Нобель Арустамян!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 октября 2017, 16:34

      Экспромт:

      Как увидишь длинный шнобель,
      Знай - подслушивает Нобель.
      Вот болтаешь ты не глядя,
      А армян крадётся сзади,
      И подслушает агрессор,
      А потом сольёт всё в прессу.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 октября 2017, 16:27

      когда шнобель будет помирать он много тайн откроет наверное

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2017, 16:05

      это Дзюба уговорил Кокорина не покидать команду,а Нобель лапшу нам вешает

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 15:39

      Что было бы делать без Арустамяна, ни капли полезной информации?...
      А тут такая новость в октябре! Настоящий не запылившийся инсайд!!...))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 5 октября 2017, 15:32

      А Краснодар то сам в курсе что им хотели Коко вбахнуть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 октября 2017, 15:21

      Еще один чудо-аналитик НОБЕЛевской премии)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > Sasha1086 5 октября 2017, 15:48

      нет, шнобелевской премии

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11