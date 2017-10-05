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  • Арустамян рассказал, почему «Зенит» не расстался с Кокориным перед стартом нынешнего сезона

Арустамян рассказал, почему «Зенит» не расстался с Кокориным перед стартом нынешнего сезона

5 октября 2017, 13:42
15

Спортивный комментатор Нобель Арустамян отметил, что волевое решение не отпускать форварда Александра Кокорина из «Зенита» перед стартом сезона принадлежало президенту клуба Сергею Фурсенко. Перед стартом сезона не исключалось, что игрока отдадут в аренду «Краснодару».

«Сергей Фурсенко, который только-только вернулся в «Зенит», категорически запретил своему спортивному департаменту рассматривать вариант ухода Кокорина. Именно Фурсенко, поговорив с Кокориным, убедил всех в клубе, что на Кокорина нужно делать ставку.

Дальше был сбор в Австрии, и он во многом стал ключевым. Там Манчини и его помощник провели очень много разговоров с Кокориным и рассказали, как его собираются видеть в «Зените». После этого произошло преображение Кокорина, на которое, как говорят, также повлияло рождение у него ребенка», — рассказал Арустамян.

Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (15)
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hevbn 28
1507205614
Это называется "прыгнуть на подножку уходящего поезда".
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Tajik-za Zenit
1507205988
Пташки ему нашептали
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Sasha1086
1507206110
Еще один чудо-аналитик НОБЕЛевской премии)))
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insider_retro
1507207144
Что было бы делать без Арустамяна, ни капли полезной информации?... А тут такая новость в октябре! Настоящий не запылившийся инсайд!!...))
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Garrincha58
1507208736
это Дзюба уговорил Кокорина не покидать команду,а Нобель лапшу нам вешает
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карасевщина
1507210037
когда шнобель будет помирать он много тайн откроет наверное
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Tostao
1507210477
Экспромт: Как увидишь длинный шнобель, Знай - подслушивает Нобель. Вот болтаешь ты не глядя, А армян крадётся сзади, И подслушает агрессор, А потом сольёт всё в прессу.
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DeutschlandUberAlles
1507214673
Самый весёлый из армян Это Нобель Арустамян!
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prezent2017
1507214685
Ну чего к Коке пристали? Забивает и забивает. Пусть забивает больше!
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smersh45
1507219518
свежачок выдал
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