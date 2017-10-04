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    Мевля: «В Европе немного клубов, где об игроках заботятся так же хорошо, как в «Зените»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Миха Мевля оценил уровень организации спортивной работы в своем клубе. По словам игрока, у футболистов сине-бело-голубых не существует проблем, кроме как тренироваться и выступать.

    «Лично для меня переход в «Зенит» стал существенным шагом вперед. Клуб тесно связан с ключевыми звеньями российской экономики, и вам не трудно догадаться, как высоко организована работа. От нас требуется только играть и тренироваться.

    На мой взгляд, в Европе немного клубов с таким уровнем организации, где так хорошо заботились бы о футболистах», – приводит слова Мевли Svet24.

    Защитник последние четыре матча команды провел в стартовом составе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 19:05
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1367

      Taps 4 октября 2017, 20:49

      Золотые слова ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:16

      Зенит - суперклуб евроуровня.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 4 октября 2017, 19:26

      остаётся только выигрывать

      4
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