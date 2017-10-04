Мевля: «В Европе немного клубов, где об игроках заботятся так же хорошо, как в «Зените»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Миха Мевля оценил уровень организации спортивной работы в своем клубе. По словам игрока, у футболистов сине-бело-голубых не существует проблем, кроме как тренироваться и выступать.

«Лично для меня переход в «Зенит» стал существенным шагом вперед. Клуб тесно связан с ключевыми звеньями российской экономики, и вам не трудно догадаться, как высоко организована работа. От нас требуется только играть и тренироваться.

На мой взгляд, в Европе немного клубов с таким уровнем организации, где так хорошо заботились бы о футболистах», – приводит слова Мевли Svet24.

Защитник последние четыре матча команды провел в стартовом составе.