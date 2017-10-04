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  • Мевля: «В Европе немного клубов, где об игроках заботятся так же хорошо, как в «Зените»

Мевля: «В Европе немного клубов, где об игроках заботятся так же хорошо, как в «Зените»

4 октября 2017, 19:05
3

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Миха Мевля оценил уровень организации спортивной работы в своем клубе. По словам игрока, у футболистов сине-бело-голубых не существует проблем, кроме как тренироваться и выступать.

«Лично для меня переход в «Зенит» стал существенным шагом вперед. Клуб тесно связан с ключевыми звеньями российской экономики, и вам не трудно догадаться, как высоко организована работа. От нас требуется только играть и тренироваться.

На мой взгляд, в Европе немного клубов с таким уровнем организации, где так хорошо заботились бы о футболистах», – приводит слова Мевли Svet24.

Защитник последние четыре матча команды провел в стартовом составе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Мевля Миха
Комментарии (3)
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smersh45
1507134368
остаётся только выигрывать
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paracetamol
1507137385
Зенит - суперклуб евроуровня.
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Taps
1507139365
Золотые слова ...
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