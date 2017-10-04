Источник: Усманов отказался продавать акции «Арсенала» Кронке

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что владелец «Арсенала» Стан Кронке предложил владельцу акций клуба Алишеру Усманову выкупить его активы за 525 миллионов фунтов.

Английский журналист Дэвид Орнстейн опубликовал комментарий Усманова по поводу продажи.

«В последние дни было много разговоров о том, что я могу продать свои 30% акций «Арсенала». Будучи частью этой ситуации, я понимаю, что такие слухи раздражают болельщиков клуба и уменьшают их доверие.

Хочу заявить, что не веду переговоров с мистером Кронке по поводу продажи. Мой интерес к «Арсеналу» изначально был долгосрочным, и я всегда планировал покупку новых акций, когда они попадали на рынок», – говорится в сообщении россиянина.

Американец Кронке владеет 67-ю процентами акций лондонского клуба.