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    Источник: Усманов отказался продавать акции «Арсенала» Кронке

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что владелец «Арсенала» Стан Кронке предложил владельцу акций клуба Алишеру Усманову выкупить его активы за 525 миллионов фунтов.

    Английский журналист Дэвид Орнстейн опубликовал комментарий Усманова по поводу продажи.

    «В последние дни было много разговоров о том, что я могу продать свои 30% акций «Арсенала». Будучи частью этой ситуации, я понимаю, что такие слухи раздражают болельщиков клуба и уменьшают их доверие.

    Хочу заявить, что не веду переговоров с мистером Кронке по поводу продажи. Мой интерес к «Арсеналу» изначально был долгосрочным, и я всегда планировал покупку новых акций, когда они попадали на рынок», – говорится в сообщении россиянина.

    Американец Кронке владеет 67-ю процентами акций лондонского клуба.

    Источник: Twitter

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    04.10.2017 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 октября 2017, 19:28

      все правильно сделал, что не продал) это здесь власть может прижать и отобрать его бизнес в любой момент!

      А в Англии стабильный доход останется, на случай, если тут накроют его

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 19:19

      фаны арсенала просили усманова не продавать кронке последние акции.

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 18:39

      Степенно, важно и безапелляционно!!... Типа, что упадёт - подберу, а своего не отдам...

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