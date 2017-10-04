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    Фурсенко: «У системы видеоповторов есть как плюсы, так и минусы»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о видеоповторах РФПЛ. Ранее «Бомбардир» писал о том, что такое решение приняли члены правления лиги.

    «Я поддерживаю введение видеоповторов. Единственное, считаю, что главный рефери не должен отвлекаться и бежать смотреть повтор. Для этого нужен ассистент, который будет ему подсказывать. Это облегчит принятие решений и не будет тормозить игру. И принимать эти решения должен только главный арбитр, иначе это будет не игра, а хаос и анархия. Мы должны верить, что он является беспристрастным, и на это уповать.

    Я не возвращаюсь назад, потому что это беспредметно — сослагательного наклонения здесь не бывает. Счет на табло, и надо принимать его таким, какой он есть. С другой стороны, с точки зрения развития дискуссии после матча, когда судья вольно или невольно делает ошибку, это вызывает всплеск эмоций и добавляет популярность игре, как бы парадоксально это ни звучало.

    На судейских ошибках строится обсуждение матча. Если все будет абсолютно лапидарно (в значении «размеренно» – прим. «Бомбардира») и спокойно, а люди в футбол будут играть, как танцевать балет, то игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть. Поэтому у этой системы есть как плюсы, так и минусы», – сказал Фурсенко.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал видеоповторы благом для российского футбола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 17:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12436

      Вомбат 4 октября 2017, 18:53

      "игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть" То-то хоккей потерял всякий смысл и никаких эмоций не вызывает после введения видеоповторов.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 октября 2017, 18:05

      Трудно будет купленным судьишкам Питеру благоволить....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > zico2205 5 октября 2017, 00:26

      А чмошные питерцы начинают минусовать.....долго вам придется это делать....Плюю на вас чмори...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 17:43

      Нормальное обсуждение матча должно строиться из моментов, созданных командами и игроками в частности, а не из прецедентов, созданных судьей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 октября 2017, 17:40

      Ските ему на ай фон видео спорного эпизода.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 4 октября 2017, 17:39

      Минус походу лишь в том что за нее нужно заплатить?!Ну так обремените этим клубы, денег у них много, и всем только лучше от этого станет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 октября 2017, 17:31

      Главный должен смотреть сам!Ассистент никакого решения не принимает...

      3
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