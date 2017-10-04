Фурсенко: «У системы видеоповторов есть как плюсы, так и минусы»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о видеоповторах РФПЛ. Ранее «Бомбардир» писал о том, что такое решение приняли члены правления лиги.

«Я поддерживаю введение видеоповторов. Единственное, считаю, что главный рефери не должен отвлекаться и бежать смотреть повтор. Для этого нужен ассистент, который будет ему подсказывать. Это облегчит принятие решений и не будет тормозить игру. И принимать эти решения должен только главный арбитр, иначе это будет не игра, а хаос и анархия. Мы должны верить, что он является беспристрастным, и на это уповать.



Я не возвращаюсь назад, потому что это беспредметно — сослагательного наклонения здесь не бывает. Счет на табло, и надо принимать его таким, какой он есть. С другой стороны, с точки зрения развития дискуссии после матча, когда судья вольно или невольно делает ошибку, это вызывает всплеск эмоций и добавляет популярность игре, как бы парадоксально это ни звучало.



На судейских ошибках строится обсуждение матча. Если все будет абсолютно лапидарно (в значении «размеренно» – прим. «Бомбардира») и спокойно, а люди в футбол будут играть, как танцевать балет, то игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть. Поэтому у этой системы есть как плюсы, так и минусы», – сказал Фурсенко.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал видеоповторы благом для российского футбола.