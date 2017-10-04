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  • Фурсенко: «У системы видеоповторов есть как плюсы, так и минусы»

Фурсенко: «У системы видеоповторов есть как плюсы, так и минусы»

4 октября 2017, 17:26
7

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о видеоповторах РФПЛ. Ранее «Бомбардир» писал о том, что такое решение приняли члены правления лиги.

«Я поддерживаю введение видеоповторов. Единственное, считаю, что главный рефери не должен отвлекаться и бежать смотреть повтор. Для этого нужен ассистент, который будет ему подсказывать. Это облегчит принятие решений и не будет тормозить игру. И принимать эти решения должен только главный арбитр, иначе это будет не игра, а хаос и анархия. Мы должны верить, что он является беспристрастным, и на это уповать.

Я не возвращаюсь назад, потому что это беспредметно — сослагательного наклонения здесь не бывает. Счет на табло, и надо принимать его таким, какой он есть. С другой стороны, с точки зрения развития дискуссии после матча, когда судья вольно или невольно делает ошибку, это вызывает всплеск эмоций и добавляет популярность игре, как бы парадоксально это ни звучало.

На судейских ошибках строится обсуждение матча. Если все будет абсолютно лапидарно (в значении «размеренно» – прим. «Бомбардира») и спокойно, а люди в футбол будут играть, как танцевать балет, то игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть. Поэтому у этой системы есть как плюсы, так и минусы», – сказал Фурсенко.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал видеоповторы благом для российского футбола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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ribavadim
1507127504
Главный должен смотреть сам!Ассистент никакого решения не принимает...
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Cheapnick
1507127952
Минус походу лишь в том что за нее нужно заплатить?!Ну так обремените этим клубы, денег у них много, и всем только лучше от этого станет
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DIDI 23
1507128030
Ските ему на ай фон видео спорного эпизода.
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bset
1507128211
Нормальное обсуждение матча должно строиться из моментов, созданных командами и игроками в частности, а не из прецедентов, созданных судьей.
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zico2205
1507129505
Трудно будет купленным судьишкам Питеру благоволить....
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Вомбат
1507132416
"игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть" То-то хоккей потерял всякий смысл и никаких эмоций не вызывает после введения видеоповторов.
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