Семин: «Видеоповторы – благо для российского футбола. Надо ввести их как можно скорее»

Палыч , ты в чём то прав , но недостатки перевесят, все их увидят только когда повторы введут, и побегут эти повторы отменять ... А идиоты скажут нужны видеоповторы видеоповторов, чтоб всё по протоколу, каждый матч превратится в судебное заседание
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном введении видеоповторов в чемпионате России.
«Введение видеоповторов — очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причем ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащен этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит», – сказал Семин.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов.