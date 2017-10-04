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    Семин: «Видеоповторы – благо для российского футбола. Надо ввести их как можно скорее»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном введении видеоповторов в чемпионате России.

    «Введение видеоповторов — очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причем ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащен этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит», – сказал Семин.

    Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 16:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 5 октября 2017, 06:00

      Палыч , ты в чём то прав , но недостатки перевесят, все их увидят только когда повторы введут, и побегут эти повторы отменять ... А идиоты скажут нужны видеоповторы видеоповторов, чтоб всё по протоколу, каждый матч превратится в судебное заседание

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 4 октября 2017, 21:26

      Видеоповтора сведут к минимому договорняки. Поэтому их не введут. А кто из функционеров против ... ну вы поняли.

      1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:20

      Поддерживаю ЮрШпалыча. Лучший тренер из россиян!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      iordan137 4 октября 2017, 18:56

      А я, и не против.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 18:30

      100% поддерживаю.

      5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 октября 2017, 18:15

      Локо настрадался от ошибок судей, обязательно надо! Но многим это не нравиться, лазейки для нечестной игры сразу пропадут!!! Судьи не смогут сливать неугодные команды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 4 октября 2017, 17:48

      Надо вводить! Коррупции меньше будет, это точно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 4 октября 2017, 17:36

      Ещё ввести видеоповтор для тренеров, чтобы они во время матча не переступали через черту)

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Бомбардиръ 4 октября 2017, 19:33

      Да ты грамотей) Эта, как ты говоришь, черта, называется границей технической зоны. И тебе вообще какое до этого дело?

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Антибиотик 4 октября 2017, 19:50

      У тебя, хохла, какой прекрасный русский язык...

      -3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Бомбардиръ 4 октября 2017, 20:16

      Я в отличие от тебя, хамла малолетнего, родился в СССР, а потом был призван на ЧФ РФ и служу там уже 24-й год. Воспитываю молодежь и поверь, таких идиотов, как ты я ещё не встречал.

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Антибиотик 4 октября 2017, 20:24

      Не смеши мои тапочки. От твоей фамилии не убежишь, хохол.

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Бомбардиръ 4 октября 2017, 20:39

      Так я от своей фамилии и не бегу. А ты чего свою не напишешь? Видимо Изя Перельман какой-нибудь))

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Антибиотик 4 октября 2017, 20:55

      С чего вдруг жидовское?) Не потому, что у хохлов сейчас власть жидовская?

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 17:08

      Есть же нормальные люди, которые независимо от возраста понимают, что мир меняется. А то сидят всякие старперы, которые считают футбол консервативным видом спорта. Давайте тогда вернем деревянные скамейки на трибуны. Бегать будем не по рулонному газону, а по обычной траве или грязи, если ничего не вырастет.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 октября 2017, 17:02

      Молодец, я двумя руками за!!!

      3
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