Семин: «Видеоповторы – благо для российского футбола. Надо ввести их как можно скорее»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном введении видеоповторов в чемпионате России.

«Введение видеоповторов — очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причем ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащен этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит», – сказал Семин.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов.