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  • Семин: «Видеоповторы – благо для российского футбола. Надо ввести их как можно скорее»

Семин: «Видеоповторы – благо для российского футбола. Надо ввести их как можно скорее»

4 октября 2017, 16:19
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном введении видеоповторов в чемпионате России.

«Введение видеоповторов — очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причем ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащен этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит», – сказал Семин.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (17)
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maygli
1507123481
Вот сразу видно, человек болеет за футбол.
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Serjoga
1507123579
По делу сказано!
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insider_retro
1507123968
Юрий Палыч - апологет российского футбола, лишнего не скажет, но если говорит - то в тему!!.. Уровень!..
Ответить
chempion_cska
1507124329
Давно пора, однако!
Ответить
пряник929
1507125734
Молодец, я двумя руками за!!!
Ответить
bset
1507126092
Есть же нормальные люди, которые независимо от возраста понимают, что мир меняется. А то сидят всякие старперы, которые считают футбол консервативным видом спорта. Давайте тогда вернем деревянные скамейки на трибуны. Бегать будем не по рулонному газону, а по обычной траве или грязи, если ничего не вырастет.
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Алекс 914
1507128535
Надо вводить! Коррупции меньше будет, это точно!
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Fan Loko mik
1507130146
Локо настрадался от ошибок судей, обязательно надо! Но многим это не нравиться, лазейки для нечестной игры сразу пропадут!!! Судьи не смогут сливать неугодные команды.
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OfaZavr
1507131031
100% поддерживаю.
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paracetamol
1507137620
Поддерживаю ЮрШпалыча. Лучший тренер из россиян!
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