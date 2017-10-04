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  • Виктор Гусев: «Дайте Черчесову игроков, как в Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков он»

Виктор Гусев: «Дайте Черчесову игроков, как в Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков он»

4 октября 2017, 16:43
27

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» поделился мнением о работе Станислава Черчесова во главе сборной России.

По словам журналиста, реальный уровень 54-летнего специалиста оценить сложно, так как национальная команда не имеет в составе футболистов высокого класса.

«Мне очень нравится Черчесов, но я понимаю, с какой проблемой он столкнулся. Когда нам отдавали чемпионат мира семь лет назад, настроение у всех было очень хорошее. Казалось, что этого времени достаточно для строительства новых стадионов и подготовки страны. Думали, что семи лет хватит и на то, чтобы появилось новое поколение, которое выступит на домашнем ЧМ. А оно не выросло.

Не завидую нашим тренерам. Один из них сказал мне очень правильную вещь: «Витя, все говорят о Моуринью и Гвардиоле, но в моей жизни никогда не было такого подбора игроков, который был у них». Получается, что идет сравнение не на равных. Дайте всем тренерам одинаковых по силе футболистов, и мы увидим, кто великий, а кто нет.

Так что оценивать Черчесова или сравнивать с кем-то неправильно. Дайте ему тех игроков, какие есть у Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков Черчесов. А сейчас он вынужден рыться в черноземе (хорошо, если это еще чернозем, из которого что-то произрастет), что-то оттуда выдергивать и пытаться скрепить. Так что я ему симпатизирую и одновременно сочувствую», – сказал Гусев.

Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (27)
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insider_retro
1507125108
Ну, тренер сборной Исландии работает с тем, что есть!.. И это не бог весть какие марадоны!!...)) А есть тренеры, у которых всё есть, а результата нет и им указывают на дверь... Жизнь тренера многообразна и непредсказуема!... Кто-то на всём готовом титулы берёт, а кто-то в провинции за зарплату с пацанами возится....
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bset
1507125926
У нас на такой большой территории катастрофически мало хороших футболистов. Тут уж дело не в тренерах, а том, что мы за 7 лет не сделали абсолютно ничего. Никакой популяризации футбола. Лишь задрали цены и зарплаты, что в Европу уехать стремятся только легионеры.
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ribavadim
1507126862
Даём стране угля -мелький но дох....!!!
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Garrincha58
1507130167
Гусев почему же ты такой некудышний комментатор ведь микрофон у тебя такой же как у других
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mihail200606
1507130653
Кто ж ему даст их... А Вместо слова ччернозем напрашивается навоз...
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Eddyson
1507131278
Вот пусть Стас сначала с нашими дуболомами класс на ЧМ-2018 покажет, а после этого его позовут тренировать и Испанию и Францию. И там Гусев увидит, что за фру... тренер Черчесов.
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Tony_93
1507131374
Пусть Оздоева наигрывает да Габулова, а Денисов опят в пролете, один из лучших опорников в чемпионате, Паредес, Фернандо и Вернблум только с ним ровняются, а дай Черчесу сборную Испании и он её опусти до уровня Руанды
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_LM_
1507137642
Гусев, скажи это Раньери, Хидинку, да и Семину тоже. Просто Черчесов даже для российского чемпионата весьма средний тренер. Мое мнение.
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paracetamol
1507138534
А ху-ху не хо-хо? Игроков ему дайте! Вон, пердив, ищи, если в премьере не видишь.
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Kokmarov
1507143294
Воспитать хороших игроков в наших условиях очень трудно, тренеры в ДЮСШ ставят на игру за бабки и играют в командах далеко не лучшие, - хочешь играть - плати, хочешь чтобы просто тренер посмотрел - плати. Недаром говорят - талантам надо помогать, бездари сами пролезут. Кстати Ротенберг всегда будет играть, в любом клубе, может даже в АПЛ попробовать.
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