Виктор Гусев: «Дайте Черчесову игроков, как в Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков он»

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» поделился мнением о работе Станислава Черчесова во главе сборной России.

По словам журналиста, реальный уровень 54-летнего специалиста оценить сложно, так как национальная команда не имеет в составе футболистов высокого класса.

«Мне очень нравится Черчесов, но я понимаю, с какой проблемой он столкнулся. Когда нам отдавали чемпионат мира семь лет назад, настроение у всех было очень хорошее. Казалось, что этого времени достаточно для строительства новых стадионов и подготовки страны. Думали, что семи лет хватит и на то, чтобы появилось новое поколение, которое выступит на домашнем ЧМ. А оно не выросло.

Не завидую нашим тренерам. Один из них сказал мне очень правильную вещь: «Витя, все говорят о Моуринью и Гвардиоле, но в моей жизни никогда не было такого подбора игроков, который был у них». Получается, что идет сравнение не на равных. Дайте всем тренерам одинаковых по силе футболистов, и мы увидим, кто великий, а кто нет.

Так что оценивать Черчесова или сравнивать с кем-то неправильно. Дайте ему тех игроков, какие есть у Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков Черчесов. А сейчас он вынужден рыться в черноземе (хорошо, если это еще чернозем, из которого что-то произрастет), что-то оттуда выдергивать и пытаться скрепить. Так что я ему симпатизирую и одновременно сочувствую», – сказал Гусев.

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