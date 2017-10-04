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    Виктор Гусев: «Дайте Черчесову игроков, как в Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков он»

    Футбольный телекомментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» поделился мнением о работе Станислава Черчесова во главе сборной России.

    По словам журналиста, реальный уровень 54-летнего специалиста оценить сложно, так как национальная команда не имеет в составе футболистов высокого класса.

    «Мне очень нравится Черчесов, но я понимаю, с какой проблемой он столкнулся. Когда нам отдавали чемпионат мира семь лет назад, настроение у всех было очень хорошее. Казалось, что этого времени достаточно для строительства новых стадионов и подготовки страны. Думали, что семи лет хватит и на то, чтобы появилось новое поколение, которое выступит на домашнем ЧМ. А оно не выросло.

    Не завидую нашим тренерам. Один из них сказал мне очень правильную вещь: «Витя, все говорят о Моуринью и Гвардиоле, но в моей жизни никогда не было такого подбора игроков, который был у них». Получается, что идет сравнение не на равных. Дайте всем тренерам одинаковых по силе футболистов, и мы увидим, кто великий, а кто нет.

    Так что оценивать Черчесова или сравнивать с кем-то неправильно. Дайте ему тех игроков, какие есть у Испании или Франции. Тогда посмотрим, каков Черчесов. А сейчас он вынужден рыться в черноземе (хорошо, если это еще чернозем, из которого что-то произрастет), что-то оттуда выдергивать и пытаться скрепить. Так что я ему симпатизирую и одновременно сочувствую», – сказал Гусев.

    Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 16:43
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 октября 2017, 19:18

      А разве это не Черчес должен этим "игрокам" сказать: смотрите как тренируются ребята из Франции и Испании и какие у них результаты! Так вот, тренируйтесь также и будет результат!
      А то неплохо сказано: дайте.......)))

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2017, 10:36

      Класс тренера определяется не количеством звездных игроков,а его способности и умения за сравнительно короткий срок из самых средних футболистов создать крепкую команду,которая сможет давать результат!
      Кстати и Маур и Гвардиола не Реал и Барселону первоначально тренировали!

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      Рейтинг: +86

      cent58 5 октября 2017, 10:20

      Если дать Стасику игроков из Франции и Испании - то этот тренерун сделает из них нынешнюю сборную России !! - для проведения * контрольных * матчей , причём в экспериментальном составе .

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 4 октября 2017, 21:54

      Воспитать хороших игроков в наших условиях очень трудно, тренеры в ДЮСШ ставят на игру за бабки и играют в командах далеко не лучшие, - хочешь играть - плати, хочешь чтобы просто тренер посмотрел - плати. Недаром говорят - талантам надо помогать, бездари сами пролезут. Кстати Ротенберг всегда будет играть, в любом клубе, может даже в АПЛ попробовать.

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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:35

      А ху-ху не хо-хо? Игроков ему дайте! Вон, пердив, ищи, если в премьере не видишь.

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      Рейтинг: +240

      _LM_ 4 октября 2017, 20:20

      Гусев, скажи это Раньери, Хидинку, да и Семину тоже. Просто Черчесов даже для российского чемпионата весьма средний тренер. Мое мнение.

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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 4 октября 2017, 20:11

      Наш футбол в упадке, клубы выезжают за счет легионеров и это надо признать! Что может тренер сборной сделать с такими профессионалами? Вопрос спорный! Но это наша сборная и другой в ближайшее время не будет!

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 4 октября 2017, 20:10

      Гусев о гусях...
      Возьмем ястреба и переоденем его в гуся....
      Возьмем ,,Жигули,, и впихнем в его внутренности
      мерса, бумера ....и все ОК! )))

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 4 октября 2017, 19:56

      Нормальный тренер называется хорошим, который из говна делает конфетку, а с этим абреком мы хлебанем....

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 4 октября 2017, 18:36

      Пусть Оздоева наигрывает да Габулова, а Денисов опят в пролете, один из лучших опорников в чемпионате, Паредес, Фернандо и Вернблум только с ним ровняются, а дай Черчесу сборную Испании и он её опусти до уровня Руанды

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