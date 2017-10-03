Мутко: «В футболе мы нашли золотую середину, которая приведет к результату»

Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что наша страна нащупала вектор развития футбола и будет по нему идти. В конечном итоге, по словам политика, появится спортивный результат.

«Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах — как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: «Какой у них футбол!»

Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь», – сказал Мутко.

Летом в нашей стране пройдет чемпионат мира-2018.