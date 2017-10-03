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  • Мутко: «В футболе мы нашли золотую середину, которая приведет к результату»

Мутко: «В футболе мы нашли золотую середину, которая приведет к результату»

3 октября 2017, 20:56
30

Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что наша страна нащупала вектор развития футбола и будет по нему идти. В конечном итоге, по словам политика, появится спортивный результат.

«Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах — как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: «Какой у них футбол!»

Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь», – сказал Мутко.

Летом в нашей стране пройдет чемпионат мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (30)
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3a zenit
1507053605
напоминает нью Васюки
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alex1951
1507053972
Странные ощущения, как только Мудько открывает свое хлебало, не покидает чувство проникающей блевотины!
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Павелий
1507054394
Золотая середина, это когда золото оседает у посредников? Типа тех, которые склевали крышу стадиона?
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zigbert
1507054740
В темноте можно кое что нащупать и не только вектор.
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lordmrv
1507055151
Это та середина, что разделяет жопу?
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mialkov
1507055281
А к какому результату приведет "золотая середина" Мудко - мы все уже догадываемся...
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Андрей1979
1507056322
Лишь бы она просаком не оказалась, будем надеется на лучшее....
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mihail200606
1507057654
В общем, суть сказанного в том,что если вы не видите, что у нас все лучше и лучше с футболом, то вы бараны.. А что за середина и когда будет результат хрен его знает..
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Loko_Roma
1507058160
Единственное что я заметил, как после допингово скандала со сборной РФ министр спорта Мутко, напрямую несущий ответсвенность как самый главный остался в должности да еще и футболом руководит.
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dendiesel
1507059293
золотая середина, это как просак (между ж...й и п....й), и где окажется наш футбол, посмотрим на ЧМ-2018....! Ведь никакого развития футбола в России нет.
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