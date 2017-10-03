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    Мутко: «В футболе мы нашли золотую середину, которая приведет к результату»

    Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что наша страна нащупала вектор развития футбола и будет по нему идти. В конечном итоге, по словам политика, появится спортивный результат.

    «Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах — как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: «Какой у них футбол!»

    Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь», – сказал Мутко.

    Летом в нашей стране пройдет чемпионат мира-2018.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2017 20:56
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 4 октября 2017, 10:12

      А после ЧМ-2018 от скажет "Мы выиграли чемпионат мира. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь».

      0
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 4 октября 2017, 09:36

      Если одни видит а остальные не видят может это у него проблемы с головой?

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 4 октября 2017, 05:58

      Как же надоело это пустословие

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 октября 2017, 05:51

      В том то и проблема, что наши никуда не хотят ехать... тут за паспорт и деградацию платят больше чем за развитие в Европе... Какой результат может дать спортивная ходьба по полю миллионеров?

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 октября 2017, 02:32

      Да Мудко впервые прав! Нашёл золотую середину и отдирает из нее сколько может))

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 октября 2017, 00:55

      И ты один из главных "щупальщиков, нашёл таки свое золотое яйцо в "сером" футболе...

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 октября 2017, 00:00

      вот и потолок наш - в середине. какое стремление такое и "достижение"...

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 3 октября 2017, 23:40

      Самая золотая середина - это, по-моему, "Краснодар". Только нашел ее Галицкий. Причем тут вы все?

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 3 октября 2017, 23:22

      Госпдэ, ну так хорошо было без его заявлений... мистер муть.. вашу золотую серидину уже все увидели..)) шлиб уже занялись бы оленеводством...

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 3 октября 2017, 23:17

      Бесит он уже.

      1
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