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    Гамшик нацелился на рекорд Марадоны в «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик признался, что ставит перед собой в приоритете командные цели, но хочет побить рекорд результативности Диего Марадоны в составе неаполитанского клуба.

    «Я бы хотел побить рекорд Диего Марадоны. При этом я понимаю, что командный успех важнее личного.

    Сейчас «Наполи» одержал семь побед в семи матчах, что является невероятным результатом. Сезон только начался, но у нас есть уверенность в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-либо играл», – заявил Гамшик Mediaset.

    Напомним, что в матче седьмого тура итальянской Серии А против «Кальяри» (3:0) словак забил свой 115-й гол, догнав по этому показателю Марадону.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 3 октября 2017, 11:01

      Европейской суперзвездой не стал, но для болельщиков Наполи, я уверен, он уже легенда!!!

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