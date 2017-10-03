Гамшик нацелился на рекорд Марадоны в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик признался, что ставит перед собой в приоритете командные цели, но хочет побить рекорд результативности Диего Марадоны в составе неаполитанского клуба.

«Я бы хотел побить рекорд Диего Марадоны. При этом я понимаю, что командный успех важнее личного.

Сейчас «Наполи» одержал семь побед в семи матчах, что является невероятным результатом. Сезон только начался, но у нас есть уверенность в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-либо играл», – заявил Гамшик Mediaset.

Напомним, что в матче седьмого тура итальянской Серии А против «Кальяри» (3:0) словак забил свой 115-й гол, догнав по этому показателю Марадону.