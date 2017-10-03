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    Сборная Италии будет выступать под новой эмблемой

    Федерация футбола Италии опубликовала обновленный логотип. Он должен появиться на форме всех сборных страны. Изображение не претерпело существенных изменений, но стало выглядеть более свежо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 09:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 3 октября 2017, 16:26

      шляпа, а звезды мусорские атрибуты!

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 октября 2017, 15:02

      Нормально теперь хоть звёзды расположили.

      0
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 3 октября 2017, 14:27

      норм

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 октября 2017, 12:28

      российской тоже надо сменить на монегасковский щит

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 октября 2017, 12:01

      Добавили себе щит))А вообще лучше стало)

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 октября 2017, 10:53

      красиво...

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 октября 2017, 10:40

      Вот ёпть кому делать нечего.........тоже самое только вид сбоку)

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Lev Aleks 3 октября 2017, 11:30

      цвета сочнее , а то выгорела на солнце...

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 октября 2017, 10:29

      норм

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 3 октября 2017, 10:08

      И то и это не о чем

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 3 октября 2017, 09:49

      Ну поменяли,а кудым пятую звезду втюхивать будут?
      Или усее,наелись?

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      Рейтинг: +20

      Некержаков > alex1951 3 октября 2017, 10:03

      уменьшат звезды и влепят 5ю.

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > alex1951 3 октября 2017, 11:02

      Ее ещё заслужить надо

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