Сборная Италии будет выступать под новой эмблемой

шляпа, а звезды мусорские атрибуты!
Федерация футбола Италии опубликовала обновленный логотип. Он должен появиться на форме всех сборных страны. Изображение не претерпело существенных изменений, но стало выглядеть более свежо.
Федерация футбола Италии опубликовала обновленный логотип. Он должен появиться на форме всех сборных страны. Изображение не претерпело существенных изменений, но стало выглядеть более свежо.
шляпа, а звезды мусорские атрибуты!
Нормально теперь хоть звёзды расположили.
норм
российской тоже надо сменить на монегасковский щит
Добавили себе щит))А вообще лучше стало)
красиво...
И то и это не о чем