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    Хаджи разочарован действиями «Фиорентины»

    Полузащитник молодежной сборной Румынии Янис Хаджи, сын Георгия Хаджи, высказал свое разочарование действиями «Фиорентины».

    «К сожалению, я очень разочарован. Я много тренировался, добился заметного прогресса. У меня были надежды, что мне будут больше доверять игрового времени, но ничего такого не случилось.

    В «Фиорентине» мне сказали, что могу уйти в аренду летом, но в итоге об этом со мной никто так и не поговорил. Мне говорили, что очень довольны мной.

    Это футбол. Мне остается лишь продолжать работать и преодолевать трудности. Через несколько месяцев посмотрим на то, к чему это приведет», – сказал Хаджи.

    Источник: Football Italia

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    03.10.2017 08:55
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