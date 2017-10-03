Хаджи разочарован действиями «Фиорентины»

Полузащитник молодежной сборной Румынии Янис Хаджи, сын Георгия Хаджи, высказал свое разочарование действиями «Фиорентины».

«К сожалению, я очень разочарован. Я много тренировался, добился заметного прогресса. У меня были надежды, что мне будут больше доверять игрового времени, но ничего такого не случилось.

В «Фиорентине» мне сказали, что могу уйти в аренду летом, но в итоге об этом со мной никто так и не поговорил. Мне говорили, что очень довольны мной.

Это футбол. Мне остается лишь продолжать работать и преодолевать трудности. Через несколько месяцев посмотрим на то, к чему это приведет», – сказал Хаджи.