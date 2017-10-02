Черчесов: «Врач ЦСКА переборщил, Головин будет готов максимум через пять дней»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может успеть восстановиться к товарищескому матчу национальной команды с Южной Кореей, который состоится во вторник, 7 октября.

Напомним, 21-летний игрок повредил связки голеностопного сустава во встрече с «Уфой» (0:0) в 12-м туре РФПЛ. Ранее врач армейского клуба Шагабутдин Керимов сообщил, что хавбеку понадобится около двух недель на выздоровление.

«Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, ему хватит четырех-пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь», – сказал Черчесов.