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  • Черчесов: «Врач ЦСКА переборщил, Головин будет готов максимум через пять дней»

Черчесов: «Врач ЦСКА переборщил, Головин будет готов максимум через пять дней»

2 октября 2017, 18:58
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может успеть восстановиться к товарищескому матчу национальной команды с Южной Кореей, который состоится во вторник, 7 октября.

Напомним, 21-летний игрок повредил связки голеностопного сустава во встрече с «Уфой» (0:0) в 12-м туре РФПЛ. Ранее врач армейского клуба Шагабутдин Керимов сообщил, что хавбеку понадобится около двух недель на выздоровление.

«Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, ему хватит четырех-пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Плюня
1506959978
норм
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polt
1506960174
А Черчесов еще и врач..? Специализация - губитель талантов. Или без Головина никак...
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insider_retro
1506961139
Ну, если Черчесов заявил достаточность 4-5 дней на ремонт связок, так тому и быть... По мне, ценность игр в сборной не только в самом матче, но и в совместном тренировочно-режимном процессе... А когда игрок сидит на теоретическом занятии, слушает замыслы тренера, придерживая жёсткую повязку, то думает он совсем не о подготовке к матчу...))
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Полная Канистра
1506961832
если выпустите его на поле не до конца вылечимся и усугубит травму то на долго потеряете парня пример файзулин
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Федорыч-НН
1506962415
Не гоните его поле. Мало вам Дзагоева, который никак не может восстановиться от травм и играет по 60-70 минут. Из-за двух товарняков загубим парня, а ему еще в ЛЧ за ЦСКА пахать, и на ЧМ он должен быть в полном здравии.
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De-create
1506964197
Черчесова теперь еще и главным врачом назначили?
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мы_не_рабы
1506967396
Конечно играть за сборную престижно, особенно на домашнем ЧМ. Но предстоящие матчи - "товарняки" и здесь я полностью соглашусь с врачами ЦСКА - парню надо отдохнуть, иначе может случиться как с Зобниным. Организм - не обманешь, он может и отомстить. А Головин - один из "движков" как в сборной, так и в ЦСКА. И впереди у клуба - серьёзные матчи и насыщенный график игр.
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_Kesh_Suntar_
1506973880
Отличное новость если так а не 14 дней! Ну если усугубит травму,....
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OfaZavr
1507015796
Ради каких-то товарняков торопить восстановление не стоит.
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BAIv
1507019523
разные цели сборной и команды , потому и сроки разные
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