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    Черчесов: «Врач ЦСКА переборщил, Головин будет готов максимум через пять дней»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может успеть восстановиться к товарищескому матчу национальной команды с Южной Кореей, который состоится во вторник, 7 октября.

    Напомним, 21-летний игрок повредил связки голеностопного сустава во встрече с «Уфой» (0:0) в 12-м туре РФПЛ. Ранее врач армейского клуба Шагабутдин Керимов сообщил, что хавбеку понадобится около двух недель на выздоровление.

    «Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, ему хватит четырех-пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 18:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 октября 2017, 11:32

      разные цели сборной и команды , потому и сроки разные

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 10:29

      Ради каких-то товарняков торопить восстановление не стоит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 октября 2017, 22:51

      Отличное новость если так а не 14 дней! Ну если усугубит травму,....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > _Kesh_Suntar_ 3 октября 2017, 11:33

      понятно для команды лучше перебдеть

      12
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 октября 2017, 21:03

      Конечно играть за сборную престижно, особенно на домашнем ЧМ. Но предстоящие матчи - "товарняки" и здесь я полностью соглашусь с врачами ЦСКА - парню надо отдохнуть, иначе может случиться как с Зобниным. Организм - не обманешь, он может и отомстить. А Головин - один из "движков" как в сборной, так и в ЦСКА. И впереди у клуба - серьёзные матчи и насыщенный график игр.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > мы_не_рабы 3 октября 2017, 11:34

      а с Кокориным, Кузяевым вместе они играли, надо хоть пообщаться побольше

      14
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      Рейтинг: +49

      De-create 2 октября 2017, 20:09

      Черчесова теперь еще и главным врачом назначили?

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 октября 2017, 19:40

      Не гоните его поле. Мало вам Дзагоева, который никак не может восстановиться от травм и играет по 60-70 минут. Из-за двух товарняков загубим парня, а ему еще в ЛЧ за ЦСКА пахать, и на ЧМ он должен быть в полном здравии.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Федорыч-НН 3 октября 2017, 11:37

      пригласить в команду чтоб вместе потусил, а не ломать на товарке

      15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 октября 2017, 19:30

      если выпустите его на поле не до конца вылечимся и усугубит травму то на долго потеряете парня пример файзулин

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Полная Канистра 3 октября 2017, 11:36

      имеют место быть такие вещи и слишком часто на нашем пространстве

      14
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      Рейтинг: +25028

      bset 2 октября 2017, 19:29

      Дзагоева тоже быстро залечили.

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 19:18

      Ну, если Черчесов заявил достаточность 4-5 дней на ремонт связок, так тому и быть... По мне, ценность игр в сборной не только в самом матче, но и в совместном тренировочно-режимном процессе... А когда игрок сидит на теоретическом занятии, слушает замыслы тренера, придерживая жёсткую повязку, то думает он совсем не о подготовке к матчу...))

      15
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 октября 2017, 19:02

      А Черчесов еще и врач..? Специализация - губитель талантов. Или без Головина никак...

      11
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > polt 2 октября 2017, 19:25

      Да я думаю можно было бы и дать отдохнуть парню. Тем более когда дело касается связок!

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