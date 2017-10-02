Гвардиола – о референдуме в Каталонии: «Почему мы не можем быть похожими на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно референдума за независимость Каталонии, который прошел в воскресенье.

Напомним, 46-летний специалист является уроженцем Санпедора, входящего в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. В бытность игроком он защищал цвета сине-гранатовых с 1990 по 2001 год, а также возглавлял «Барселону» в качестве тренера с 2008 по 2012 год.

«Мы не хотим, чтобы они думали, что мы не любим Испанию. Это невероятная страна с ее литературой, спортом и городами. Но необходимо понять, что есть население, которое хочет решить свое собственное будущее», – сказал Гвардиола.

Что касается насилия, которое происходило на избирательных участках и вокруг них, Гвардиола огорчен, что не все факты могут быть преподнесены в реальном свете.

«Испания попытается скрыть реальность, но остальные СМИ в мире покажут это. Я читал в одном издании, что полицейские получили ранения. Чем? Голосами? Наоборот, это стражи порядка ранили людей резиновыми пулями, которые запрещены в Каталонии.

Они сломали пальцы одной женщине. На сегодняшний день есть неопровержимые факты. Премьер-министр должен ответить на вопросы, поскольку он остается Премьер-министром для всех испанцев. Почему бы нам не быть более похожим на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков? Помимо всего этого, мы даже еще не знаем, подтвердят ли результаты референдума независимость Каталонии или нет», – сказал Гвардиола.