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  • Гвардиола – о референдуме в Каталонии: «Почему мы не можем быть похожими на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков?»

Гвардиола – о референдуме в Каталонии: «Почему мы не можем быть похожими на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков?»

2 октября 2017, 13:50
15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно референдума за независимость Каталонии, который прошел в воскресенье.

Напомним, 46-летний специалист является уроженцем Санпедора, входящего в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. В бытность игроком он защищал цвета сине-гранатовых с 1990 по 2001 год, а также возглавлял «Барселону» в качестве тренера с 2008 по 2012 год.

«Мы не хотим, чтобы они думали, что мы не любим Испанию. Это невероятная страна с ее литературой, спортом и городами. Но необходимо понять, что есть население, которое хочет решить свое собственное будущее», – сказал Гвардиола.

Что касается насилия, которое происходило на избирательных участках и вокруг них, Гвардиола огорчен, что не все факты могут быть преподнесены в реальном свете.

«Испания попытается скрыть реальность, но остальные СМИ в мире покажут это. Я читал в одном издании, что полицейские получили ранения. Чем? Голосами? Наоборот, это стражи порядка ранили людей резиновыми пулями, которые запрещены в Каталонии.

Они сломали пальцы одной женщине. На сегодняшний день есть неопровержимые факты. Премьер-министр должен ответить на вопросы, поскольку он остается Премьер-министром для всех испанцев. Почему бы нам не быть более похожим на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков? Помимо всего этого, мы даже еще не знаем, подтвердят ли результаты референдума независимость Каталонии или нет», – сказал Гвардиола.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (15)
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Danish Dynamite
1506942177
Если вдруг разделение случится, Испании конец как государству, там следом баски запоют (те ещё радикалы) и т.д. В футбольном плане, кстати, тоже будет конец, как это с СФРЮ случилось. Ну или с СССР, далеко ходить не надо...
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mihail200606
1506942458
баски уже вспоминают где припрятанное оружие в горах лежит))
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Tsigan
1506944161
Молодец Гвардиола,поддерживает свою родину. Уважаю таких.
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bset
1506945191
Полиция желания остаться в составе страны не добавила.
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oyabun
1506945352
Вспомните толерасты европейские наш Крым! Как те же испанцы в числе остальных европейцев не признавали референдум крымчан.
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Zlatan2718
1506945944
Даёшь Колчакию.. со столицей - в Омске!
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Владимирыч
1506947013
"Прости их, ибо не ведают, что творят".
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Snek
1506949804
ну и где пиндостан со своими сранкциями?
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alex1951
1506954019
Идея! Надобно внести в ФИФУ предложение - с предложением организовать Чемп.Европы непризнанных стран,как то: 1-Каталония 2.Абхазия 3.Юж.Осетия 4.Приднестровье 5.Крым! (хоть и Россия,а так...назло хохлам),как они они сами ховорят -Ни зьим,такэ хоть надкушу!))))))
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