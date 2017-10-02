Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола – о референдуме в Каталонии: «Почему мы не можем быть похожими на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков?»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно референдума за независимость Каталонии, который прошел в воскресенье.

    Напомним, 46-летний специалист является уроженцем Санпедора, входящего в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. В бытность игроком он защищал цвета сине-гранатовых с 1990 по 2001 год, а также возглавлял «Барселону» в качестве тренера с 2008 по 2012 год.

    «Мы не хотим, чтобы они думали, что мы не любим Испанию. Это невероятная страна с ее литературой, спортом и городами. Но необходимо понять, что есть население, которое хочет решить свое собственное будущее», – сказал Гвардиола.

    Что касается насилия, которое происходило на избирательных участках и вокруг них, Гвардиола огорчен, что не все факты могут быть преподнесены в реальном свете.

    «Испания попытается скрыть реальность, но остальные СМИ в мире покажут это. Я читал в одном издании, что полицейские получили ранения. Чем? Голосами? Наоборот, это стражи порядка ранили людей резиновыми пулями, которые запрещены в Каталонии.

    Они сломали пальцы одной женщине. На сегодняшний день есть неопровержимые факты. Премьер-министр должен ответить на вопросы, поскольку он остается Премьер-министром для всех испанцев. Почему бы нам не быть более похожим на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков? Помимо всего этого, мы даже еще не знаем, подтвердят ли результаты референдума независимость Каталонии или нет», – сказал Гвардиола.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2017 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 2 октября 2017, 17:20

      Идея!
      Надобно внести в ФИФУ предложение - с предложением организовать Чемп.Европы непризнанных стран,как то:
      1-Каталония
      2.Абхазия
      3.Юж.Осетия
      4.Приднестровье
      5.Крым! (хоть и Россия,а так...назло хохлам),как они они сами ховорят -Ни зьим,такэ хоть надкушу!))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 > alex1951 2 октября 2017, 19:53

      ...вот вот и Колчакию тоже! )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4469

      Snek 2 октября 2017, 16:10

      ну и где пиндостан со своими сранкциями?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч 2 октября 2017, 15:23

      "Прости их, ибо не ведают, что творят".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 2 октября 2017, 15:05

      Даёшь Колчакию.. со столицей - в Омске!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33553

      oyabun 2 октября 2017, 14:55

      Вспомните толерасты европейские наш Крым! Как те же испанцы в числе остальных европейцев не признавали референдум крымчан.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      romvad > oyabun 2 октября 2017, 15:23

      Испанцы, как и остальные европейцы, вполне последовательны. Они не признают оба референдума, поскольку оба незаконные.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33553

      oyabun > romvad 2 октября 2017, 15:28

      я имел ввиду жителей Каталонии, которые тоже до сих пор испанцы в широком понимании этого слова. И в составе своей Испании также не признавали референдум в Крыму

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > romvad 2 октября 2017, 15:56

      Оба законные, на 100%. И со временем Европа их признает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4469

      Snek > oyabun 2 октября 2017, 16:11

      Жители Каталонии поддерживали и отжатие Крыма и ДНР и ЛНР, между прочим они даже на футбол плакаты в поддержку этого действа приносили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 2 октября 2017, 14:53

      Полиция желания остаться в составе страны не добавила.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 2 октября 2017, 14:36

      Молодец Гвардиола,поддерживает свою родину. Уважаю таких.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7736

      mihail200606 2 октября 2017, 14:07

      баски уже вспоминают где припрятанное оружие в горах лежит))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67576

      portero > mihail200606 2 октября 2017, 14:33

      Баски пока остановились , им дали вести свою экономику, всё что заработали тратят сами и пока они этим удовлетворены , (регион был дотационным)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 октября 2017, 14:02

      Если вдруг разделение случится, Испании конец как государству, там следом баски запоют (те ещё радикалы) и т.д. В футбольном плане, кстати, тоже будет конец, как это с СФРЮ случилось. Ну или с СССР, далеко ходить не надо...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11