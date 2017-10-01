ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ-2018, в «Милане» пожалели о покупке Бонуччи, система видеофиксации гола дала сбой в Лиге 1 – пять главных новостей утра

FIFA, нарушает свои правила где указано что спорт в не политике и грозит Испании. А вице примьер министр спорта Мутько разваливает спорт в России и футбол в часности и еще держит его в своем составе. ЧМ 2018 и исключать команду по политическим соображениям испортить праздник футбола и настроение Болельщиков всего МИРА которые не увидят игры многих извесных играков испанской команды. Лердav.
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