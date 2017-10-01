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    Марино: «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи»

    Бывший спортивный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино оценил трансферную политику обновленного «Милана».

    «Милан» уже сейчас жалеет о покупке Бонуччи. Очевидно, что Монтелла не хотел переходить на схему с тремя центральными защитниками, но был вынужден сделать это после прихода Бонуччи. Но этого не достаточно.

    Если бы Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне могли бы отправиться в прошлое, то они потратили бы деньги на нападающего топ-уровня», – приводит слова Марино Rai Sport.

    Напомним, что прошедшим летом атаку «Милана» пополнили форвард «Фиорентины» Никола Калинич и нападающий «Порту» Андре Силва. После шести туров красно-черные идут на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 08:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 октября 2017, 21:10

      Милан снова займёт своё законное 7-8 место.

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 1 октября 2017, 12:59

      Если топ игрок не заиграл надо в себе Монтелле поковырятся.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 12:58

      Думаю это не тупик. Для топигрока всегда будет вариант схемы игры. У Бонуччи такой опыт и уровень мастерства, что не обязательно рассматривать только одну позицию на поле. Скорее всего это вброс, маркетинговый ход.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 октября 2017, 10:57

      Зимой пусть в "Спартак" переходит. И все будут довольны. )

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 октября 2017, 09:56

      Бонуччи тоже жалеет о переходе в Милан

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 09:35

      Теперь начнутся взаимные сожаления клуба и игрока, которые будут просачиваться в СМИ и будут ещё больше раскачивать обстановку... Эх, Бонуччи...

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