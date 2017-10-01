Марино: «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи»

Бывший спортивный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино оценил трансферную политику обновленного «Милана».

«Милан» уже сейчас жалеет о покупке Бонуччи. Очевидно, что Монтелла не хотел переходить на схему с тремя центральными защитниками, но был вынужден сделать это после прихода Бонуччи. Но этого не достаточно.

Если бы Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне могли бы отправиться в прошлое, то они потратили бы деньги на нападающего топ-уровня», – приводит слова Марино Rai Sport.

Напомним, что прошедшим летом атаку «Милана» пополнили форвард «Фиорентины» Никола Калинич и нападающий «Порту» Андре Силва. После шести туров красно-черные идут на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.