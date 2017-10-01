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Игнатьев не верит в «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов

1 октября 2017, 10:43
18

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА вполне закономерно уступил «Манчестер Юнайтед» с крупным счетом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, он не верит, что российские клубы смогут выйти в плей-офф турнира. Специалист делает ставку на то, что ЦСКА и «Спартак» продолжат весной выступления в Лиге Европы.

– То, что случилось с ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед», – это маленькая футбольная трагедия?

– Нет, это закономерность. В Лиге чемпионов мы сегодня не можем конкурировать с серьезными соперниками. Мы способны лишь быть соучастниками группового процесса и смотреть, как играют гранды. Может, это посодействует поиску пути выхода на новый уровень. Я давно жду этого. У нас нет таких могучих футболистов, как у «Манчестера Юнайтед» и «Ливерпуля». Запас выносливости у английских клубов оказался выше, вверху они играют лучше, по скорости – быстрее. Все у команд Клоппа и Моуринью получалось легко и свободно. Мы не можем что-то противопоставить скорости этих команд, все делаем гораздо медленнее: и думаем, и принимаем решения, и двигаемся.

– Но ведь «Спартак» не проиграл «Ливерпулю».

– Это везение. Представляю, как огорчены англичане, они должны быть расстроены потерей очков. Штрафной Фернандо – это прекрасное исполнение, а все остальное… «Ливерпуль» просто поупражнялся в Москве, как надо атаковать. Это не проблема «Спартака», это проблема всего нашего футбола – мы недотягиваем до уровня топ-команд Лиги чемпионов.

– Если обратить внимание на таблицу коэффициентов УЕФА, то в этом сезоне у нас пока очков больше, чем у Франции и Германии. Можем ли мы реально побороться за пятую строчку с французами в обозримом будущем?

– Идет борьба за престиж. Важно, чтобы мы не только в Лиге Европы себя проявляли, как это делает «Зенит», но и в Лиге чемпионов. Я был бы доволен, если бы у нас вообще одна команда играла в Лиге чемпионов, но при этом была на равных с «Манчестер Юнайтед». Не хотелось бы, чтобы у нас три команды вышли в главный еврокубок и все при этом оказались легко биты, как ЦСКА на прошедшей неделе. С другой стороны, если мы обойдем Францию и получим большее представительство в Европе, это может дать толчок для наших команд. Для таких, как «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», у которых есть деньги. Я был на этой неделе на обоих матчах ЛЧ, и мне было не особо комфортно смотреть футбол. Я больше смотрел на Лукаку, чем на ЦСКА. Это меня волнует. Возвращаясь к вашему вопросу скажу, что если наши клубы каким-то образом смогут опередить Францию, это будет похвально. Любое соревнование, в котором мы участвуем и выигрываем, – это здорово. При этом считаю, что вряд ли наши команды в Лиге чемпионов смогут занять вторые места в группе и продолжить борьбу в Лиге чемпионов весной. Если займут третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы, попутно опережая французские клубы, – будем аплодировать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ЦСКА Игнатьев Борис
Комментарии (18)
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insider_retro
1506844240
К сожалению, но всё по делу, обстоятельно и аргументировано... И хуже то, что подобный расклад в обозримом будущем не изменится...
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Сильвербой
1506844458
Нам не нужно обгонять Францию, это нам ничего не даст! Нам нужно закрепиться на 6-м месте в ТК!!!! И пока оснавная надежда на Зенит! Говорю пока, так как надеюсь на остальные наши клубы, но надежд этих не очень много!
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mialkov
1506846653
В целом - все правильно, но... никто кроме нас не верил в свое время ни в ЦСКА, ни в Зенит когда они выигрывали лигу Европы. Победы у нас еще будут!!!
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BarStep
1506847142
Трезво...
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Kotofey75
1506847430
Тошнит уже.. Борис Петрович, что ты выиграл? Юношеский чемпионат? Какого тогда строишь из себя эксперта? Никто ты и звать тебя никак! Червяка читать интересней. Потому что понятно, что мудак, а от мудака чего ждать?
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paracetamol
1506847632
Уровень ЦСКА и Спердяка - Лига Европы (с натяжкой), а Зенита и Локо - ЛЧ. Но в нашем РФС сидят жучки, которые постоянно за жалкие бабки протигивают эти недоклупы в евротурниры, хотя, я считаю, даже Амкар и Хабаровск смотрелись бы лучше Спердяка. Ростов это доказал.
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dyema
1506847768
Хоть и говорят, что в футбол играют люди, а не деньги, но по факту всё-таки деньги, самые богатые лиги наверху.......
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Полная Канистра
1506848667
если вы так рассуждаете б/у глав тренер что не верите в наши команды то вам здесь делать нечего тогда я тоже имею своё мнение что вы ни какой не тренер. Одно вы не поймёте бюджеты таких команд в АПЛ несопоставимы с нашими клубами будь столько денег и мы бы скупали дорогих классных футболистов тогда мы смогли бы играть с ними на равных а может и лучше
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Диктор
1506850299
Это личное мнение Игнатьева-кому как ,а лично мне на него наплевать.
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Ваятель
1506851917
Молодец!!!!! Неужели хоть кто то соображает и это он еще мягко выразил свою точку зрения, уверен его бы воля он сказал слово ГАВНО !!!! Весь российский футбол это Гавно.
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