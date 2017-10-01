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    Игнатьев не верит в «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА вполне закономерно уступил «Манчестер Юнайтед» с крупным счетом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, он не верит, что российские клубы смогут выйти в плей-офф турнира. Специалист делает ставку на то, что ЦСКА и «Спартак» продолжат весной выступления в Лиге Европы.

    – То, что случилось с ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед», – это маленькая футбольная трагедия?

    – Нет, это закономерность. В Лиге чемпионов мы сегодня не можем конкурировать с серьезными соперниками. Мы способны лишь быть соучастниками группового процесса и смотреть, как играют гранды. Может, это посодействует поиску пути выхода на новый уровень. Я давно жду этого. У нас нет таких могучих футболистов, как у «Манчестера Юнайтед» и «Ливерпуля». Запас выносливости у английских клубов оказался выше, вверху они играют лучше, по скорости – быстрее. Все у команд Клоппа и Моуринью получалось легко и свободно. Мы не можем что-то противопоставить скорости этих команд, все делаем гораздо медленнее: и думаем, и принимаем решения, и двигаемся.

    – Но ведь «Спартак» не проиграл «Ливерпулю».

    – Это везение. Представляю, как огорчены англичане, они должны быть расстроены потерей очков. Штрафной Фернандо – это прекрасное исполнение, а все остальное… «Ливерпуль» просто поупражнялся в Москве, как надо атаковать. Это не проблема «Спартака», это проблема всего нашего футбола – мы недотягиваем до уровня топ-команд Лиги чемпионов.

    – Если обратить внимание на таблицу коэффициентов УЕФА, то в этом сезоне у нас пока очков больше, чем у Франции и Германии. Можем ли мы реально побороться за пятую строчку с французами в обозримом будущем?

    – Идет борьба за престиж. Важно, чтобы мы не только в Лиге Европы себя проявляли, как это делает «Зенит», но и в Лиге чемпионов. Я был бы доволен, если бы у нас вообще одна команда играла в Лиге чемпионов, но при этом была на равных с «Манчестер Юнайтед». Не хотелось бы, чтобы у нас три команды вышли в главный еврокубок и все при этом оказались легко биты, как ЦСКА на прошедшей неделе. С другой стороны, если мы обойдем Францию и получим большее представительство в Европе, это может дать толчок для наших команд. Для таких, как «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», у которых есть деньги. Я был на этой неделе на обоих матчах ЛЧ, и мне было не особо комфортно смотреть футбол. Я больше смотрел на Лукаку, чем на ЦСКА. Это меня волнует. Возвращаясь к вашему вопросу скажу, что если наши клубы каким-то образом смогут опередить Францию, это будет похвально. Любое соревнование, в котором мы участвуем и выигрываем, – это здорово. При этом считаю, что вряд ли наши команды в Лиге чемпионов смогут занять вторые места в группе и продолжить борьбу в Лиге чемпионов весной. Если займут третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы, попутно опережая французские клубы, – будем аплодировать.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.10.2017 10:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 октября 2017, 11:34

      И я не верю. И что теперь, не играть? Даже не пытаться что ни будь сделать? Надо выходить и выкладываться. А там будь что будет...

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 19:57

      Если отменить лимит, Зенит первый, кто будет готов конкурировать в ЛЧ на равных, т.к. денег у него хватит и ну Лукаку и на Неймара и прочих любых..

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 октября 2017, 14:53

      Что-то Борис ты про коэффициенты не сказал, что это случайность и везение

      1
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      Рейтинг: +20

      Ваятель 1 октября 2017, 12:58

      Молодец!!!!! Неужели хоть кто то соображает и это он еще мягко выразил свою точку зрения, уверен его бы воля он сказал слово ГАВНО !!!!
      Весь российский футбол это Гавно.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2017, 12:31

      Это личное мнение Игнатьева-кому как ,а лично мне на него наплевать.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2017, 12:04

      если вы так рассуждаете б/у глав тренер что не верите в наши команды то вам здесь делать нечего тогда я тоже имею своё мнение что вы ни какой не тренер. Одно вы не поймёте бюджеты таких команд в АПЛ несопоставимы с нашими клубами будь столько денег и мы бы скупали дорогих классных футболистов тогда мы смогли бы играть с ними на равных а может и лучше

      10
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 октября 2017, 11:49

      Хоть и говорят, что в футбол играют люди, а не деньги, но по факту всё-таки деньги, самые богатые лиги наверху.......

      4
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 11:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уровень ЦСКА и Спердяка - Лига Европы (с натяжкой), а Зенита и Локо - ЛЧ. Но в нашем РФС сидят жучки, которые постоянно за жалкие бабки протигивают эти недоклупы в евротурниры, хотя, я считаю, даже Амкар и Хабаровск смотрелись бы лучше Спердяка. Ростов это доказал.

      -8
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > paracetamol 1 октября 2017, 12:25

      Спердяк - это твоё имя, это понятно. То, что ты бомж - тоже. Только вопрос: кто тебя опустил и Где? Раз ты на весь мир обижен, лишенец?)))

      6
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 октября 2017, 11:43

      Тошнит уже.. Борис Петрович, что ты выиграл? Юношеский чемпионат? Какого тогда строишь из себя эксперта? Никто ты и звать тебя никак! Червяка читать интересней. Потому что понятно, что мудак, а от мудака чего ждать?

      5
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Kotofey75 1 октября 2017, 11:54

      Ну зачем так грубо?.. Это сугубо его личное мнение, он отвечал на вопросы, а не лез на броневик с проповедью... И на эксперта он не претендует, обозначен, как бывший тренер... Всё нормально...)

      4
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > insider_retro 1 октября 2017, 12:29

      Да ко всему еще этот "ресурс"... Надергают кусков из интервью разных. Червяка спросят... И пишут ересь

      3
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      Рейтинг: +7867

      BarStep 1 октября 2017, 11:39

      Трезво...

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