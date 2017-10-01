Игнатьев не верит в «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА вполне закономерно уступил «Манчестер Юнайтед» с крупным счетом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, он не верит, что российские клубы смогут выйти в плей-офф турнира. Специалист делает ставку на то, что ЦСКА и «Спартак» продолжат весной выступления в Лиге Европы.

– То, что случилось с ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед», – это маленькая футбольная трагедия?

– Нет, это закономерность. В Лиге чемпионов мы сегодня не можем конкурировать с серьезными соперниками. Мы способны лишь быть соучастниками группового процесса и смотреть, как играют гранды. Может, это посодействует поиску пути выхода на новый уровень. Я давно жду этого. У нас нет таких могучих футболистов, как у «Манчестера Юнайтед» и «Ливерпуля». Запас выносливости у английских клубов оказался выше, вверху они играют лучше, по скорости – быстрее. Все у команд Клоппа и Моуринью получалось легко и свободно. Мы не можем что-то противопоставить скорости этих команд, все делаем гораздо медленнее: и думаем, и принимаем решения, и двигаемся.

– Но ведь «Спартак» не проиграл «Ливерпулю».

– Это везение. Представляю, как огорчены англичане, они должны быть расстроены потерей очков. Штрафной Фернандо – это прекрасное исполнение, а все остальное… «Ливерпуль» просто поупражнялся в Москве, как надо атаковать. Это не проблема «Спартака», это проблема всего нашего футбола – мы недотягиваем до уровня топ-команд Лиги чемпионов.

– Если обратить внимание на таблицу коэффициентов УЕФА, то в этом сезоне у нас пока очков больше, чем у Франции и Германии. Можем ли мы реально побороться за пятую строчку с французами в обозримом будущем?

– Идет борьба за престиж. Важно, чтобы мы не только в Лиге Европы себя проявляли, как это делает «Зенит», но и в Лиге чемпионов. Я был бы доволен, если бы у нас вообще одна команда играла в Лиге чемпионов, но при этом была на равных с «Манчестер Юнайтед». Не хотелось бы, чтобы у нас три команды вышли в главный еврокубок и все при этом оказались легко биты, как ЦСКА на прошедшей неделе. С другой стороны, если мы обойдем Францию и получим большее представительство в Европе, это может дать толчок для наших команд. Для таких, как «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», у которых есть деньги. Я был на этой неделе на обоих матчах ЛЧ, и мне было не особо комфортно смотреть футбол. Я больше смотрел на Лукаку, чем на ЦСКА. Это меня волнует. Возвращаясь к вашему вопросу скажу, что если наши клубы каким-то образом смогут опередить Францию, это будет похвально. Любое соревнование, в котором мы участвуем и выигрываем, – это здорово. При этом считаю, что вряд ли наши команды в Лиге чемпионов смогут занять вторые места в группе и продолжить борьбу в Лиге чемпионов весной. Если займут третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы, попутно опережая французские клубы, – будем аплодировать.