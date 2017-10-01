Сборная Испании может быть дисквалифицирована из-за независимости Каталонии

В ФИФА рассматривают вариант исключения сборной Испании в случае ее попадания в финальный турнир чемпионата мира-2018. Это может произойти, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в лиге из-за независимости Каталонии от Испании.

В международной федерации футбола рассматривают такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола, что недопустимо по регламенту ФИФА. В случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны – в турнирах под эгидой международной федерации.

Напомним, что референдум за независимость Каталонии от Испании пройдет сегодня.