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    Сборная Испании может быть дисквалифицирована из-за независимости Каталонии

    В ФИФА рассматривают вариант исключения сборной Испании в случае ее попадания в финальный турнир чемпионата мира-2018. Это может произойти, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в лиге из-за независимости Каталонии от Испании.

    В международной федерации футбола рассматривают такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола, что недопустимо по регламенту ФИФА. В случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны – в турнирах под эгидой международной федерации.

    Напомним, что референдум за независимость Каталонии от Испании пройдет сегодня.

    Источник: Marca

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    01.10.2017 09:52
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 1 октября 2017, 22:26

      Мир сошел с ума.Без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 1 октября 2017, 14:17

      Непонятные требования немного.. Если каталония отвалится, то барса может и сама не захочет в ла лиге играть, и им может насрать запретит им примера или не запретит..

      Но Испанцы теперь конечно не запретят, хоть и напакостить наверное в глубине души есть желание. Испанцам и на чм хочется, да и с финансовой точки зрения барсу терять невыгодно..

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 1 октября 2017, 14:12

      Если клуб, который так открыто выступает за отделение Каталонии, останется в Ла Лиге или переедет в другой чемпионат, это будет называться двуличием.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 октября 2017, 12:56

      вот тебе и спорт без политики...

      6
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      Рейтинг: +67575

      portero > bolela_16 1 октября 2017, 13:00

      /когда же спорт без политики был, слишком много "электората" можно оболванить

      17
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 октября 2017, 12:45

      Мне вот одно не понятно, в случае отделения Каталонии от Испании, что помешает Барселоне выступать в ЛаЛиге по примеру того, как Монако выступает в чемпионате Франции, формально получатся идентичные ситуации - на ровном месте хотят проблему создать!

      -1
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      Рейтинг: +67575

      portero > I_R_O_N_M_A_N 1 октября 2017, 12:53

      их уже отметелили отделения пока не будет

      18
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      Рейтинг: +3503

      acor94 > DeStar 3 октября 2017, 02:14

      Есть сборная Лихтенштейна. Но при этом клубы из этой страны играют в разных странах (Франция, Швейцария).

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > I_R_O_N_M_A_N 28 ноября 2017, 19:45

      Монако- это княжество,которое предано своей столице!)Каталония станет отдельным независимым гос-вом(как раньше)

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 1 октября 2017, 12:38

      Отдельные деятели ФИФА никак не успокоятся. В раж вошли. То к России приколебываются, теперь к Испании.

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 1 октября 2017, 12:24

      Каталония же хочет независимости от Испании. Тогда в чем проблема быть независимой и в футболе? А так, если Каталония все-таки отделится, ставлю на то, что в следующем сезоне Барселона будет выступать в Чемпионате Франции. Ну или останется в Испании на крайний случай.

      0
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      Рейтинг: +67575

      portero > bset 1 октября 2017, 12:51

      никто не знает что хочет большинство, голования не было, есть силовое решение, запретить и наказать
      в аэропортах сокращено кол-во КП паспортного контроля, с начала года , там очереди просто ппц........
      ну и выступления против туристов и.... т.д и т.п...

      14
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 октября 2017, 12:21

      идиотизм

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 11:54

      Грустно все это, но нашим легче.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 октября 2017, 11:52

      футбол уже давно стал инструментом давления в политике.

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