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  • Сборная Испании может быть дисквалифицирована из-за независимости Каталонии

Сборная Испании может быть дисквалифицирована из-за независимости Каталонии

1 октября 2017, 09:52
44

В ФИФА рассматривают вариант исключения сборной Испании в случае ее попадания в финальный турнир чемпионата мира-2018. Это может произойти, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в лиге из-за независимости Каталонии от Испании.

В международной федерации футбола рассматривают такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола, что недопустимо по регламенту ФИФА. В случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны – в турнирах под эгидой международной федерации.

Напомним, что референдум за независимость Каталонии от Испании пройдет сегодня.

Источник: Marca
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. Европа Барселона Испания
Комментарии (44)
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Gullit 76
1506841235
Тогда по этой логике и украина должна быть дисквалифицирована из-за независимости Донецкой и Луганской республик.
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Полная Канистра
1506842430
грязная политика уже в футбол лезет
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Пестрый
1506842900
Да никто ничего Барселоне не запретит все останется как было!
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FerzLoko
1506843196
у них там есть здравый смысл. Барселона останется в Ла Лиге в любом случае.
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insider_retro
1506843351
При всём ажиотаже, сегодняшний референдум не решит вопрос отделения Каталонии... Будет много шума, но не более... И подобные заявления используются, как дополнительный рычаг для большей дестабилизации в лагере людей за отделение Каталонии... Через неделю всё успокоится и всё останется по прежнему...))
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BRO_football
1506843620
Знаменитый слоган "Футбол вне политики" работает?
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BarStep
1506846251
Прочтя заглавие к статье и саму статью - можно делать два совершенно разных вывода... Без мозгов..., кто так сделал...
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3a zenit
1506847920
футбол уже давно стал инструментом давления в политике.
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I_R_O_N_M_A_N
1506851122
Мне вот одно не понятно, в случае отделения Каталонии от Испании, что помешает Барселоне выступать в ЛаЛиге по примеру того, как Монако выступает в чемпионате Франции, формально получатся идентичные ситуации - на ровном месте хотят проблему создать!
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bolela_16
1506851771
вот тебе и спорт без политики...
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