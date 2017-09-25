Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нигматуллин: «Лунев – реальный конкурент Акинфеева за место в воротах сборной России»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил перспективы вратаря «Зенита» Андрея Лунева в национальной команде. По его мнению, страж ворот петербуржцев имеет все шансы стать заменой голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву в сборной.

    – Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит из состава Игоря Акинфеева?

    – Вчера я ходил на матч «Краснодар» – «Зенит». Было любопытно в том числе и на него посмотреть. Лунев оправдал мои ожидания. Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с «Краснодаром». За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один. Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 26 сентября 2017, 07:18

      Через пару лет если получит не мало опыта еврокубков и товарищеских игр сборной с сильным соперником, а сейчас не дай бог что предпочтительней гильерме

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sour12 26 сентября 2017, 18:39

      Акинфеев имеет достаточно опыта в международных играх! И что? С корейцами, бельгийцами, португальцами, мексиканцами...... "косяки", повлиявшие на хреновый итоговый результат сбродной России! И только Мутко и Черчесов считают его незаменимым! Так какой шанс у Лунева набраться опыта в сборной?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 сентября 2017, 03:38

      Каким бы расчудесным ни был Лунев, стоять в воротах всё равно будет Игорь, он как глыба, его не сдвинешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 25 сентября 2017, 23:45

      Акинфеев проплачивает усачу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 сентября 2017, 21:31

      Лунев играет не лучше Акинфеева, а НАДЕЖНЕЙ и стабильней! Но, как вы уже знаете, у нас в сборной играют не лучшие, а те, кто нравятся Черчесову! Поэтому такая сборная меня "не захватывает"! Жаль!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 сентября 2017, 18:53

      Лунев действительно сыграл здорово в последнем матче с "Краснодаром" и чувствуется в нем есть хороший вратарский потенциал.Хорошо это и для сборной ,если появится еще один надежный вратарь А кто лучше или хуже, только надежность и уверенность вратаря,а так же время, даст ответ на этот вопрос.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > fanchik 26 сентября 2017, 23:01

      Ну да ну да! Если бы не его сейвы то не видать было бы Зениту победы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 25 сентября 2017, 18:18

      Жизнь покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 17:29

      Коняфей вообще Луневу не конкурент.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 25 сентября 2017, 16:50

      диджей разбирается в футболе? НЕТ!!! просто завидует Акинфееву

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Dobroe Teplo za CSKA 25 сентября 2017, 23:13

      диджей надёжнее стоял за сборную чем Акинфеев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 сентября 2017, 15:56

      Лунев, показывает очень стабильный и взрослый уровень игры. Он уже сегодня может Игоря заменить в сборной. Заслужил 100%.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 сентября 2017, 15:53

      сейчас да а потом?надо бы без травм все огороды осенние перепахать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11