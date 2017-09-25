Нигматуллин: «Лунев – реальный конкурент Акинфеева за место в воротах сборной России»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил перспективы вратаря «Зенита» Андрея Лунева в национальной команде. По его мнению, страж ворот петербуржцев имеет все шансы стать заменой голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву в сборной.

– Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит из состава Игоря Акинфеева?

– Вчера я ходил на матч «Краснодар» – «Зенит». Было любопытно в том числе и на него посмотреть. Лунев оправдал мои ожидания. Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с «Краснодаром». За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один. Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.