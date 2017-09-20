Уэлбек выбыл на три недели, «Зенит» выступает за отмену лимита на легионеров, переход Фернандеса из ЦСКА в «Спартак» маловероятен – пять главных новостей утра

Яркий пример это конкурентные Кокорин и Кузяев в Зените ! Отменить лимит ! Это будет способствовать развитию талантливых российских футболистов, да и поднимет футбол в России на более высокий уровень. Никогда и нигде мастер не вырастет в тепличных условиях, никогда и нигде хорошему футболисту не нужен лимит. В дополнение к РФПЛ ФНЛ перестанет быть полным маразмом
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