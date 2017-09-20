Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров в российском футболе. Он не видит в таком решении никаких угроз для сборной России и чемпионата страны.

– Давайте поговорим о лимите на легионеров. Сначала была информация, что со следующего сезона он поменяется на «10+15», потом пошли разговоры о другом формате… Назовите вашу оптимальную формулу лимита.

– Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – «6+5», «10+15» или «8+17» по большому счету это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть.

– Если прямо сегодня отменить лимит, не возникнут ли побочные эффекты?

– Не вижу никаких угроз. Отмена не сделает сборную слабой и не помешает отечественным игрокам развиваться. Скорее наоборот.