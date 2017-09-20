Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров в российском футболе. Он не видит в таком решении никаких угроз для сборной России и чемпионата страны.

    – Давайте поговорим о лимите на легионеров. Сначала была информация, что со следующего сезона он поменяется на «10+15», потом пошли разговоры о другом формате… Назовите вашу оптимальную формулу лимита.

    – Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – «6+5», «10+15» или «8+17» по большому счету это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть.

    – Если прямо сегодня отменить лимит, не возникнут ли побочные эффекты?

    – Не вижу никаких угроз. Отмена не сделает сборную слабой и не помешает отечественным игрокам развиваться. Скорее наоборот.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2017 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии71
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 сентября 2017, 21:21

      Оно и видно, как Зенит системно развивает детский и юношеский футбол! Скупает всех и отовсюду! Отменят лимит и будет у Манчини развиваться аргентинская молодежь! Одно преимущество в этом есть - грошь цена российскому паспорту! Но тогда лет через 10 может наскребем толковых ребят в сборную, но только тех, кто будет играть за рубежом! А наши владельцы клубов будут отваливать деньги (огромные) легионерам! Дерзайте!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Serjoga 21 сентября 2017, 19:13

      если не знаешь о вкладе в развитие детского и юношеского футбола Зенита то и рот не открывал бы а то только бы ляпнуть и считать себя знатоком футбола про Ростов не пишут что он ни ухом ни рылом

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > smersh45 21 сентября 2017, 19:45

      Если бы так высказался Гинер, то никакой иронии ни у кого бы не было. Там нет прерогативы закупать легионеров "пачками" и дают играть СВОЕЙ молодежи! А в Зените, если уберут лимит, то играть из россиян будет только Кокорин, и то через матч! Вот когда в Зените будут играть 3-4 воспитанника, тогда я свои слова заберу обратно. И научись тактично и без оскорблений убеждать оппонента!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 сентября 2017, 19:14

      надо с з.п вопрос в первую очередь решить,а потом уже с лимитом что то решать,понятно дюкову нужна отмена чтобы побольше бабла из газпрёма вытянуть,а там чего и себе урвать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 20 сентября 2017, 16:12

      толку в лимите нет моё мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 20 сентября 2017, 14:35

      НУ понятно на покупали Аргентинцев и где то не тащят, надо лимит отменить. Я думаю его надо видоизменить для начала, затем урезать зарплаты и сделать их потолок как для основы, так и для молодежи! А вот потом посмотреть допустим что будет через 5 лет и тогда уже отменять этот лимит и вовсе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 сентября 2017, 14:06

      Лимит надо ужесточить до двух-трёх легионеров на поле,клубы будут покупать качественных иностранцев + у наших больше клнкуренция за место в составе.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 20 сентября 2017, 14:32

      Китаю это не помогает. у нух 3 легионера в чемпионате!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > EcioAuditore 20 сентября 2017, 14:34

      Китай не Европа,у них уровень футбола ниже в Азии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > SapogSpb 20 сентября 2017, 14:41

      зато ты умный аж мозги из ушей лезут,такие стадные как ты кричат отметить лимит,а потом такие как ты кричат почему сборная не играет и не будет новых Кузяевых и тд,все наши топ клубы будут из одних легионеров и в сборной будут играть игроки уровня Амкара и Динамо.Ты этого хочешь чтоб сборная занимала 110 место в рейтинге и сосала у всех?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > SapogSpb 20 сентября 2017, 14:57

      клубы убить,серьёзно!?Чего твои клубы добились в Европе за последнее время?Сборная для него позор,а Краснодар или Спартак сливающие еврокубки для тебя не позор?На поле будут играть 8-9 наших игроков о каком паспорте ты кричишь бля.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > SapogSpb 20 сентября 2017, 18:20

      твоё мнение это позор на ЧМ18.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > SapogSpb 21 сентября 2017, 13:41

      да угоманись ты клоун,ты же спорить не хотел так что нюхай небо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Eddso 21 сентября 2017, 13:42

      не рухнет ничего,убрать пару говняных легионеров с поля таких как Оленаре и поменять их на 2-3 на поле более качественных,а у своих больше мест и больше конкуренция.Назови мне 20 иностранцев которые держат на плаву нашу лигу,от силы штук пять на всё РФПЛ,остальные и нахер не нужны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 21 сентября 2017, 22:39

      А ты думаешь наша сборная это прям не уровень Азии (да тебе не кажется), который она показывает и не важно кто играет (не считая Евро 2008). Хоть в 90-е Карпин и Мостовой, потом хоть с Аршавиным и Кержом и сейчас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 20 сентября 2017, 13:30

      Полностью согласен! Лимит убивает футбол, русские сидят без конкуренции,божки с огромной зп.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 сентября 2017, 12:52

      согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 20 сентября 2017, 12:28

      Наверное еще прикупить захотелось...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 20 сентября 2017, 11:46

      Лимит тлже не решение проблемы, кто бы что бы не говорил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ДЖУZ 20 сентября 2017, 12:04

      Его отмена то же...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 20 сентября 2017, 11:03

      дюков представитель зенита, это потому что зенит только и может засчет легионеров играть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Бойкий и Ласковый 20 сентября 2017, 11:43

      твоя правда

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11