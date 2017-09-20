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    Веллитон не держит обиды на Карпина

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон признался, что скучает по команде и не держит зла на Валерия Карпина, при содействии которого он покинул команду. Сейчас бразилец находится в статусе свободного агента, а минувшим летом мог оказаться в составе «Локомотива».

    «В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли.

    Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», – сказал Веллитон.

    Напомним, что Карпин обвинил бразильца в том, что тот позволял себе выпивать спиртное и не работал на тренировках в полную силу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2017 09:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 сентября 2017, 15:16

      И чего обижаться ! Сам виноват .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 20 сентября 2017, 13:18

      Как можно на Валериана обижаться

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 сентября 2017, 12:52

      что бы не взять обратно. бесплатно, как привыкли в этом году. а потом если что продать можно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 20 сентября 2017, 12:32

      За что?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 сентября 2017, 11:39

      Никто не подсказал в свое время Велику что "Кабаки и бабы доведут до цугундера!" А игрок был не плохой но увы пал жертвой гламура((

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 сентября 2017, 11:26

      Что-то многовато стало Веллитона, видимо и впрямь заскучал...

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 сентября 2017, 11:02

      Почему он в Локомотив не попал?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 10:55

      Раз свободный агент, значит все его выставили. Вот и заскучал вдруг.

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 10:14

      Валера на Велика тоже не обижается, ему просто надоело смотреть на опухшую бразильскую рожу, дышать его перегаром и смотреть как Асхабадзе ищет его по ночным клубам и отмывает блевотину в клубной машине. А так, все норм, без обид, балдей дальше, но не в Спартаке. Там сейчас есть какой зажравшийся балласт сплавлять.

      16
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 09:58

      Хорошо, что у Веллитона есть хоть что-то, что приятно вспомнить!!... Были блеск, признание и слава!!... А обида...
      "Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам..." (Луций Анней Сенека)

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