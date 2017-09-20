Веллитон не держит обиды на Карпина

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон признался, что скучает по команде и не держит зла на Валерия Карпина, при содействии которого он покинул команду. Сейчас бразилец находится в статусе свободного агента, а минувшим летом мог оказаться в составе «Локомотива».

«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли.

Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», – сказал Веллитон.

Напомним, что Карпин обвинил бразильца в том, что тот позволял себе выпивать спиртное и не работал на тренировках в полную силу.