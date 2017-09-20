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    Трабукки не верит в переход Фернандеса в «Спартак»

    Футбольный агент Марко Трабукки не верит в трансфер защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Спартак». При этом итальянец отметил, что любой клуб России хотел бы видеть бразильца в своем составе.

    «Думаю, в премьер-лиге нет тренеров, которые не хотели бы видеть у себя в команде Марио. Но Фернандес в «Спартаке» – это из области фантастики. Может быть, Каррера и хотел бы заполучить Лемара или Мбаппе, но…», – сказал Трабукки.

    Напомним, что Фернандес недавно дебютировал в составе сборной России, получив российский паспорт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2017 06:54
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +70

      2cool 20 сентября 2017, 10:57

      Пойдет за безбедной старостью в Зенит.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 10:54

      Фернандес уже не тот, тупо бегает по бровке, мало обостряет. Думаю, Зенит его и бесплатно бы не взял.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2017, 10:46

      "такая корова нужна самому.."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 20 сентября 2017, 10:02

      Тоже мне Амаяк Акопян.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 сентября 2017, 09:21

      Так можно назвать еще много имен и не ошибешься.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 сентября 2017, 09:16

      В жизни всякое бывает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 09:13

      А Васин не согласен?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 сентября 2017, 08:39

      Набабкина еще могли бы подогнать)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 сентября 2017, 08:35

      да нет конечно, о чем речь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 сентября 2017, 07:55

      Мечта любого клуба

      0
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