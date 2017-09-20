Трабукки не верит в переход Фернандеса в «Спартак»

Футбольный агент Марко Трабукки не верит в трансфер защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Спартак». При этом итальянец отметил, что любой клуб России хотел бы видеть бразильца в своем составе.

«Думаю, в премьер-лиге нет тренеров, которые не хотели бы видеть у себя в команде Марио. Но Фернандес в «Спартаке» – это из области фантастики. Может быть, Каррера и хотел бы заполучить Лемара или Мбаппе, но…», – сказал Трабукки.

Напомним, что Фернандес недавно дебютировал в составе сборной России, получив российский паспорт.