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    Колосков: «Если ФИФА дает переигровку африканцам, то пусть пересматривает и наш матч с Бельгией в 1986»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков с неодобрением высказался по поводу решения ФИФА дать переиграть матч африканского отборочного цикла к ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом. Напомним, что организацией было признано влияние судьи на результат поединка.

    «Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка. Этот прецедент может все перевернуть.

    Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР – поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала, и пусть пересматривают результаты. Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.

    Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал.

    Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего. Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу – какая-то несуразица», – заявил экс-глава российского футбола.

    Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 годы.

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2017 21:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2336

      den161 8 сентября 2017, 07:52

      в таком случае многие матчи рфпл переигрывать надо

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 сентября 2017, 06:15

      А лучше с ФРГ в полуфинале английского чемпионата мира

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 сентября 2017, 02:11

      Товарищ Колосков! Вы просто из-за своей слепоты не видите, что футбол уже давно политика и оооочень большие деньги! А, где смешаны политика и деньги, там правды уже никогда не будет, там будет нужный результат! К сожалению футбол убивают!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 сентября 2017, 02:08

      Ну нам то переигровки не грозят. Вряд ли Германия или Испания подадут протест после поражения от нашей сборной )

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 сентября 2017, 00:47

      И с Уругваем в 1970 , И Англия -ФРГ в 1966 , и ЦСКА с " Тереком " , Франции с Ирландией и т.д. и т.п. ...... короче нужно переигрывать чемпионаты и первенства .....

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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 сентября 2017, 00:17

      Ничего опасного в переигровке НЕТ!
      Пусть Колосков не валяет ДУРАКА!
      Матч надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ, а на стоны Колоскова не надо обращать внимание!!!
      Судьи СКАНДАЛЯТ, согласно ЦЕНЫ вопроса, а страдают команды и тренеры и болельщики!
      Надо этому коррупционному судейству положить КОНЕЦ, а некоторые матчи, из-за безобразного и скандального судейства, надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ.
      Устанавливать и УТВЕРЖДАТЬ футбольную справедливость!
      Арбитры должны отвечать за свои СКАНДАЛЫ и таких арбитров надо ПОЖИЗНЕННО лишать права работать судьями в спорте и в футболе!
      Только так мы сможем ПОБОРОТЬ судейскую МАФИЮ и коррупцию!!!
      Колосков старой коррупционной закалки боец.
      Футбольный мафиози нашего чемпионата, защищает скандальных судей и коррупционеров от футбола.
      ФИФА правильно и ВЕРНО назначили ПЕРЕИГРОВКУ!
      Пусть арбитры знают, что за СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗИЕ они будут отвечать по полной программе пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ.
      Только так!
      А Колосков - ФИФА не указ и не надо всем обращать на его вопли внимание!
      ФИФА всё ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
      МОЛОДЦЫ!
      Надо теперь ТЩАТЕЛЬНО следить за судьями и подозрительные матчи ПЕРЕИГРЫВАТЬ в нашем чемпионате, чтобы у наших арбитров, РАЗ и НАВСЕГДА, отбить охоту скандалить и коррупционно наживаться на скандалах и безобразном судействе!!!!
      ФИФА МОЛОДЦЫ!
      Так держать и бороться против засилья судейской МАФИИ в футболе, в том числе и в России!
      Можно и НУЖНО пересмотреть прошлое чемпионство Спартака сезона 2016/17, который на судейских СКАНДАЛАХ занял первое место!!!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
      ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ.
      В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё девять отобрали!!!
      Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
      ФИФА надо просмотреть все скандальные игры с участием Спартака сезона 2016/17 и ЛИШИТЬ Спартак медалей и Суперкубка России!!!
      Они получили их НЕЗАСЛУЖЕННО!!!

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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 8 сентября 2017, 00:15

      Тот матч с Бельгией судья просто убил нашу сборную под руководством В.ЛОБАНОВСКОГО. По праву до полуфинала тогда должны были доходить если бы не судья, сколько судейских ошибок было с 1986 года, но тот матч сидит до сих пор горькой занозой с обидой что не пустили ту сборную дальше 1/8 финала ЧМ.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ARSENAL TULA 8 сентября 2017, 01:07

      мало того он еще этим и хвастался , гнида шведская

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 сентября 2017, 23:05

      13 июня 2016 года, Кубок Америки, групповой этап, матч Бразилия - Перу. Единственный гол на 75 минуте РУКОЙ забивает игрок сборной Перу. После пятиминутного обсуждения судья решает засчитать гол. Бразилия проигрывает матч, не набирает очков и остаётся без плей-офф. Вот уж где судья точно повлиял!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 сентября 2017, 22:54

      просто фифе на лапу кинули не хило.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 7 сентября 2017, 22:44

      да да и Россия-Болгария и финал ЧМ 1966

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