Колосков: «Если ФИФА дает переигровку африканцам, то пусть пересматривает и наш матч с Бельгией в 1986»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков с неодобрением высказался по поводу решения ФИФА дать переиграть матч африканского отборочного цикла к ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом. Напомним, что организацией было признано влияние судьи на результат поединка.

«Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка. Этот прецедент может все перевернуть.

Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР – поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала, и пусть пересматривают результаты. Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.

Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал.

Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего. Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу – какая-то несуразица», – заявил экс-глава российского футбола.

Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 годы.