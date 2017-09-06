Степаненко: «Исландия просто всех уничтожает на своем поле»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что команда не справилась с тренерской установкой в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Исландии, который проходил на выезде. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Футболист уверен, что украинцы должны были проявить характер, а также продолжать гнуть свою линию даже после пропущенного гола.

– Мы знали, что будет тяжелый матч и то, как будет играть Исландия. В принципе, если смотреть по первому тайму, то игра была равная. Где-то у нас даже было преимущество в контроле мяча. Что произошло во втором тайме – мы пропустили быстрый гол и все посыпалось. Начали терять зоны, начали выбрасываться. У Исландии появилось огромное количество зон, они начали выигрывать всю борьбу и забили второй мяч. Большая проблема в том, что даже проигрывая, нужно играть строго и выполнять указания.

1:0 – это такой счет, когда все за минуту все можно изменить. Но получилось так, что мы потеряли нить игры, проиграли всю борьбу. Было очень много неточных передач, непонятных решений, и этим исландцы и воспользовались. Когда пропустили гол, был аут, пошла обычная подача с фланга, и мы пропустили. Нужно учиться на ошибках и в матчах такого уровня гнуть свою линию, даже проигрывая. Если мы будем проигрывать, и будет ломаться все, о чем мы договаривались, то будет тяжело.

– В раздевалке был мужской разговор?

– Сейчас все в очень плохом настроении. Кричать на кого-то нет смысла. Не считаю, что это даст какой-то положительный результат. Надо спокойно разобрать игру и выяснить какие были ошибки. Если посмотреть на турнирную таблицу, все вернулось так, как и было. Проиграли хорваты, и у Исландии будут тяжелые игры, и у Турции, и у нас.

Если бы мы игра сложилась удачно, мы бы одной ногой были минимум в плей-офф. В таких матчах выигрываются чемпионаты, кубки и выполняются задачи. Соперник не показал супертехничной игры, но они нас перебили и перебегали. Не помню, когда исландцы проигрывали у себя дома. Они просто всех уничтожают. Обидно, что мы пропустили на 47-й минуте. Так бы была совсем другая игра. Теперь нужно идти вперед, все в наших руках.