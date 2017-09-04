Куртуа: «Греки показали более атакующий футбол, чем обычно»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа остался доволен результатом встречи с Грецией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Он отметил как атакующую игру соперника, так и одно из своих спасений, которое можно назвать ключевым.

«Мы еще до стартового свистка понимали, что нам предстоит сложный матч. Это относится в том числе и к состоянию поля – было много песка и кочек.

Греки показали более атакующий футбол, чем обычно. Этим они смогли создать несколько опасных моментов у моих ворот.

Могу сказать, что сегодня я совершил из один из лучших сэйвов в своей карьере, и это радует меня. Если бы греки открыли счет, то все стало бы для нас еще сложнее», – заявил Куртуа после матча в интервью HLN.

Матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Греция – Бельгия закончился со счетом 1:2.