Отбор на ЧМ-2018. Фарерские острова одержали победу над Андоррой

Две команды, как многолетние поставщики очков для всех на всех турнирах, сцепились в нелепой схватке!!....))
В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Фарерских островов оказалась сильнее Андорры – 1:0. Автором единственного гола стал Джилли Соренсен.
Таким образом, Фарерские острова набрали восемь очков и расположились на четвертом месте в группе В.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа В. 8-й тур
Фарерские острова – Андорра – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Соренсен, 32.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)