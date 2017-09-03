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    Отбор на ЧМ-2018. Фарерские острова одержали победу над Андоррой

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Фарерских островов оказалась сильнее Андорры – 1:0. Автором единственного гола стал Джилли Соренсен.

    Таким образом, Фарерские острова набрали восемь очков и расположились на четвертом месте в группе В.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа В. 8-й тур

    Фарерские острова – Андорра – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Соренсен, 32.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 20:55

      Две команды, как многолетние поставщики очков для всех на всех турнирах, сцепились в нелепой схватке!!....))

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