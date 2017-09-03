Отбор на ЧМ-2018. Фарерские острова одержали победу над Андоррой

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Фарерских островов оказалась сильнее Андорры – 1:0. Автором единственного гола стал Джилли Соренсен.

Таким образом, Фарерские острова набрали восемь очков и расположились на четвертом месте в группе В.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа В. 8-й тур

Фарерские острова – Андорра – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Соренсен, 32.

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