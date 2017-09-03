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    Решение по матчу Хорватия – Косово будет принято утром 3 сентября

    Поединок отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между Хорватией и Косово, начатый на 2 сентября, пришлось прервать из-за дождя. Команды отыграли 27 минут, после чего арбитр встречи отправил команды в раздевалки.

    Теперь утром 3 сентября ФИФА предстоит решить, куда перенести поединок. Наиболее логичным для организации вариантом видится завершение матча 3 сентября, однако это вызывает недовольство у команд.

    Дело в том, что уже 5 сентября и у Хорватии, и у Косово состоятся поединки следующего тура, к которым коллективы рискуют подойти не до конца восстановленными.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 01:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 10:35

      Уже день! Да перенесут на следующий месяц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 3 сентября 2017, 06:46

      Безвыходное положение!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 сентября 2017, 06:05

      Косово то точно все равно.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 02:30

      ню-ню... и поутру они решат, что делать к вечеру...

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