Решение по матчу Хорватия – Косово будет принято утром 3 сентября

Поединок отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между Хорватией и Косово, начатый на 2 сентября, пришлось прервать из-за дождя. Команды отыграли 27 минут, после чего арбитр встречи отправил команды в раздевалки.

Теперь утром 3 сентября ФИФА предстоит решить, куда перенести поединок. Наиболее логичным для организации вариантом видится завершение матча 3 сентября, однако это вызывает недовольство у команд.

Дело в том, что уже 5 сентября и у Хорватии, и у Косово состоятся поединки следующего тура, к которым коллективы рискуют подойти не до конца восстановленными.