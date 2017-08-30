Гамула: «Уважение ко всему нашему народу заставило Кокорина пересмотреть какие-то нюансы»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о прогрессе в игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи.

– Вы посетовали на нехватку нынешнего Кокорина на Кубке конфедераций. Его возвращение не удивляет?

– Не удивлен, я ждал. Всегда знал, что футболист с большой буквы, а в молодости может случаться всякое. Вот меня игроки спрашивают: «А вы выпивали?». Я им говорю: «Да если бы ты столько выпил, утонул бы». Я же вижу: нынешнее поколение выпивает чисто символически, такой задачи, чтобы выпить и упасть сейчас нет. А раньше было, чего тут скрывать. Жизнь другая: тусовки, гаджеты, много красивых девушек – все в совокупности отвлекает, может затянуть.

– Есть тренерский рецепт, как оградить от всех соблазнов молодых и перспективных?

– Конечно, пускать на самотек нельзя, но человеку в голову не залезешь. Если еще попадется упертый, то все равно сделает по-своему, а может еще и на зло. Нужно подходить красиво или со смехом, но это уже чисто тренерское искусство – поймать момент. Но у каждого своя голова, и пока ее сам не направишь в правильное русло, втемяшишь себе, что ты хочешь, бесполезно. У нас вот говорят все время: молодежь получает большие деньги, надо ограждать. В этом и проявляется.

Вот получил ты определенную сумму, купил квартиру, купил машину – уже всего добился. Многие заканчивают, и деньги действительно сбивают. Ты король, вон девушка в красном платье пошла, и больше ничего не надо. Многие забывают про футбол, снижают требования и катятся вниз. Также говорили и про Кокорина, но сразу было видно, какой талантище. Но, прежде всего, думаю, что его подбила смена тренера. Хотя Луческу тоже очень уважаемый специалист и тренер, но не все пошло так как он хотел. Дали бы время, могло и ну него получиться. Кто знает?

Но приход топ-тренера, его самолюбие, уважение к тренеру, к себе, уважение ко всему нашему народу, понимая, что впереди чемпионат мира, заставило пересмотреть какие-то нюансы. Видно же как он готов, как бежит, какие кондиции, играя через три дня. Приятно смотреть. Уверен, сейчас в европейском чемпионате он бы смотрелся, как когда-то Аршавин, Шевченко.