Божович не ставит цель наладить поток сербских игроков в Россию

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович считает, что в текущем сезоне чемпионат России должен получиться очень интересным. Он не стал заранее отдавать чемпионство «Зениту», отнеся к лидерам «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».

– Вы следите за лидерами нашего чемпионата, что можете сказать по раскладу в турнирной таблице?

– На мой взгляд, нынешний сезон будет очень интересным. Многие пророчат победу «Зенита», но я бы не стал сбрасывать со счетов и московский «Локомотив». Про «Спартак» могу сказать, что их тоже рано хоронить, они себя еще покажут. ЦСКА – то же самое. Борьба за первую тройку будет очень интересная.

«Краснодар» с его составом тоже будет показывать достойный футбол, тем более они закончили выступать в еврокубках, теперь они с головой окунутся в родной чемпионат.

– Вы ожидали, что «Црвена Звезда» обыграет «Краснодар»?

– Перед второй игрой я знал, что краснодарцам будет очень сложно. В «Црвене» задействованы фактически мои игроки, которых я привез: Канга, Дональд, Ле Таллек. Они показали характер и выиграла заслуженно.

– Есть ли перспективные сербские игроки на сегодняшний день, которые могли бы усилить наш чемпионат?

– У меня нет цели наладить поток сербских игроков в Россию. Нам сейчас нужны хорошие, качественные спортсмены, и паспорт здесь не имеет никакого значения.