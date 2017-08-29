Видаль устроил вечеринку в Сантьяго, закончившуюся вызовом полиции

Полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль, пребывающий сейчас в Сантьяго ввиду вызова в национальную сборную Чили, устроил в столице шумную вечеринку, информирует A Bola. Игрок специально снял для этого дом отдыха, куда пришли друзья и родственники футболиста.

Мероприятие продолжалось всю ночь, что не нравилось местным жителям. Они вызвали полицию, которая и навела порядок. В доме, где проходила вечеринка, были испорчены некоторые предметы интерьера.

Сборная Чили 1 сентября сыграет дома с Парагваем, а 5 – с Боливией в гостях.