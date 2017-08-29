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  • Промес: «В «Спартаке» все по-прежнему, не пойму, в чем причина такого старта сезона»

Промес: «В «Спартаке» все по-прежнему, не пойму, в чем причина такого старта сезона»

29 августа 2017, 13:18
16

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил недоумение невнятным стартом команды в нынешнем сезоне.

«Если честно, в «Спартаке» не произошло практически никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном, когда мы завоевали чемпионство. Поэтому мне не совсем понятно, по какой причине мы так начали новый сезон. В данный момент у команды непростой период, однако я нахожусь в отличной форме, и моя статистика тому подтверждение. Если говорить об уровне РФПЛ, то знающие люди в курсе, насколько это тяжелый турнир», – цитирует Промеса NOS.nl.

После восьми туров красно-белые расположились на девятой строчке в турнирной таблице, имея в активе девять очков. На счету голландца пять голов (два – с пенальти) и три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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paracetamol
1504003521
Беги оттеда, пока не поздно. Что, не видишь, один ты носишься, а остальные стоят, наблюдают, вот, думают, дурачок, дурачок.
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Диктор
1504003996
Просто соберитесь и начинайте выигрывать.
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oyabun
1504004043
Вот уж точно к кому нет никаких претензий - так это к Антохе. И по физике и по самоотдаче лучший в команде который уже год. Удивляет другое, неужели его пример не является образцом для подражания для других игроков в команде?
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Приус
1504004816
Правильно люди пишут, вам нужна пара побед и уверенность вернется, гните свою линию, моментов создается много, рано или поздно залетят.
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h3LL1k
1504006280
КАРМА братец ибо нех сливать всяким Тульским пряникам!!!
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ramos6548
1504006871
Антоха продолжай работать как и работал, победы придут! Нужно чутка везения!
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piligrim1986
1504007016
и мы вот что-то не поймем
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raritet
1504011191
Что здесь можно сказать.Просто, проснулся настоящий чемпион.
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Zubo
1504014136
Так в этом и причина, у всех всё изменилось , а у вас нет...
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Popularov
1504022808
А был ли Спартак настоящим, а не ФАЛЬШИВЫМ чемпионом??? Вот в ЧЁМ вопрос!!! Стало быть и стартовые СУДОРГИ Спартака, как ФАЛЬШИВОГО "чемпиона" - НАСТОЯЩИЕ! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда арбитры не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск это показала. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места. Спартак“ делает больше всех для ДЕГРАДАЦИИ российского футбола в стране! Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!! В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса. А я ведь перед стартом чемпионата сезона 2017/18 ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
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