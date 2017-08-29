Промес: «В «Спартаке» все по-прежнему, не пойму, в чем причина такого старта сезона»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил недоумение невнятным стартом команды в нынешнем сезоне.

«Если честно, в «Спартаке» не произошло практически никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном, когда мы завоевали чемпионство. Поэтому мне не совсем понятно, по какой причине мы так начали новый сезон. В данный момент у команды непростой период, однако я нахожусь в отличной форме, и моя статистика тому подтверждение. Если говорить об уровне РФПЛ, то знающие люди в курсе, насколько это тяжелый турнир», – цитирует Промеса NOS.nl.

После восьми туров красно-белые расположились на девятой строчке в турнирной таблице, имея в активе девять очков. На счету голландца пять голов (два – с пенальти) и три результативные передачи.