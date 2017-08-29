Широков верит, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне

Бывший капитан сборной России Роман Широков отметил, что «Спартак» еще не лишился шансов на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ.

Напомним, что после восьми туров чемпионата красно-белые занимают девятую позицию в турнирной таблице.

— В России точно будет новый чемпион?

— Не обязательно. Для «Спартака» в этом сезоне не все еще потеряно. К красно-белым может вернуться удача, отвернувшаяся после чемпионства, и они начнут набирать очки с тем же постоянством, с каким их теряют сейчас. Впереди двухнедельный перерыв, за который можно подготовиться и вернуть былую форму, чтобы ударно доиграть осеннюю часть чемпионата. А потом вдвойне усердно поработать на зимнем сборе и подтянуться к лидерам чемпионата.

— Не пора ли «Спартаку» резать барана на удачу?

— Будет странно, если спартаковцы решат зарезать барана. Не знаю, кого им резать, но проблема не в проклятии, а в результатах. Нужно возвращать удачу работой, а не ритуалами. Сейчас будет время для того, чтобы исправиться и вернуться в верхушку таблицы. «Спартак» вряд ли устраивает девятое место.