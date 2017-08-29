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  • Широков верит, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне

Широков верит, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне

29 августа 2017, 01:58
28

Бывший капитан сборной России Роман Широков отметил, что «Спартак» еще не лишился шансов на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ.

Напомним, что после восьми туров чемпионата красно-белые занимают девятую позицию в турнирной таблице.

— В России точно будет новый чемпион?

— Не обязательно. Для «Спартака» в этом сезоне не все еще потеряно. К красно-белым может вернуться удача, отвернувшаяся после чемпионства, и они начнут набирать очки с тем же постоянством, с каким их теряют сейчас. Впереди двухнедельный перерыв, за который можно подготовиться и вернуть былую форму, чтобы ударно доиграть осеннюю часть чемпионата. А потом вдвойне усердно поработать на зимнем сборе и подтянуться к лидерам чемпионата.

— Не пора ли «Спартаку» резать барана на удачу?

— Будет странно, если спартаковцы решат зарезать барана. Не знаю, кого им резать, но проблема не в проклятии, а в результатах. Нужно возвращать удачу работой, а не ритуалами. Сейчас будет время для того, чтобы исправиться и вернуться в верхушку таблицы. «Спартак» вряд ли устраивает девятое место.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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a-rakhmatov
1503963912
С такой игрой очень трудно стать чемпионом
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Одинокий волк Маквейд
1503973680
Как говорил Глеб Жеглов, спасибо, что хоть верите в меня.
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Сибирь за Спартак
1503974910
Девятое место, конечно, не устраивает, но чемпионство похоже на мираж.
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Gerero2198
1503975493
Что-то Рома скушал не то. То ему роботы мерещатся, то вот чемпионство.
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Приус
1503976583
Спартак, похоже, сделал упор на ЛЧ, хотя по усилению этого не заметно.
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Ванечка
1503977674
Все встает на свои места: "Спартак" в жопе, где и должен быть.

p.s. го минусить, пяточки. Вы только это и умеете)
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shahor
1503980214
И не такое выдавать можно после плотного общения с Рейнгольдом...
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Tim-Timmy
1503991266
Верить конечно можно, но спартак точно при точно не станет чемпионом. Пробиться через зенит и локо нынче очень тяжело будет. Плюс краснодар и ростов не закончити феерить, да еще и рубин ща разгонеться с бердыечем. Так что быть спартаку максимум на 4-5 месте
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Yurik96
1504011349
Чемпион на вылет из премьер-лиги!
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Popularov
1504022957
Провал в Хабаровске стал лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона. Результат абсолютно закономерен и предсказуем. Теперь вам понятно, как играет Спартак и тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! На новом чемпионстве спартаковцы, сами себе, поставили жирный крест, а резерва на призовую тройку, дающую право на попадание в следующем году в Лигу чемпионов, у Спартака НЕТ? Армейцы Хабаровска сыграли на ОТЛИЧНО по результату, при такой ситуации. Тактика на игру СКА полностью сработала. Автобус хабаровчан помог отстоять ОЧКО! Это заслуга всей команды, а не только вратаря! Вратарь делал своё дело и тоже помог команде ОТОБРАТЬ очки у фальшивого чемпиона! В прошлом сезоне 2016/17 Спартак выехал за счёт судейского, календарного и административного ресурса РФС, а в этом сезоне эти номера не катят, хотя ресурсы задействованы на всю ЖЕЛЕЗКУ! Арбитры помогают Спартаку, но Спартак не выигрывает! Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Глушакова надо было карточкой НАКАЗЫВАТЬ за симуляцию! 100% ГОРЧИЧНИК! Арбитр смалодушничал - Самедову показали за аналогичное картинное падение, а Глушакова ПОЖАЛЕЛИ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса! Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что арбитр за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ скандальные судейские победы и передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
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